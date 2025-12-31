　
政治

柯文哲將為代孕法拜會藍綠委　王世堅讚好法案：為國家好隨時可碰面

記者杜冠霖／台北報導

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲預計本週五前往立院陪同陳昭姿，拜會衛環委員會藍綠立委請託，民進黨團總召柯建銘也已經答應。對於柯文哲將前往國會拜會，綠委王世堅今（31日）受訪時表示，要碰面絕對沒問題啊！一切該對他的監督評論，都是過去的，自己不在意，看柯文哲認為需不需要。王也表示，這法案確實很好，符合國家需求，柯文哲願意商討，「我沒有拒絕的道理，為了國家好隨時隨地都可以碰面」。

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者許靖騏攝）

王世堅元旦生日，今日出席民進黨中常會前接受媒體聯訪，現場媒體也祝他生日快樂，王世堅回應，謝謝大家的祝福，懇請大家明天記得掛國旗。

至於2日，前台北市長柯文哲預計到立法院拜會立委，商討代理孕母法案，兩人是否會碰面？王世堅認為，要碰面絕對沒問題啊！所有一切過去該對他的監督、質詢、評論，都是過去的，自己一點都不在意，問題在他，看柯文哲覺得自己需不需要。

對於該法案，王世堅認為，這個法案確實很好、很正確，符合國家需求、世界潮流，是早就該推動的法案，柯文哲願意碰面商討，我沒有拒絕的道理，只要為了國家好，隨時隨地都可以碰面，沒有問題。

至於如果碰面，有什麼想對柯文哲說？王世堅回應，到現在還沒聯絡，代表他應該沒排進行程。

至於柯文哲動作頻頻是否為了復出？王世堅表示，這是一定的，民眾黨就是他創立的，柯文哲為了黨奔波、助選、造勢，一定會的，柯文哲身為黨的創辦人，黃國昌主席任期到後，應該就回歸柯文哲擔任，或是柯夫人、柯妹妹擔任，大家都可以預料到。

王世堅認為，柯文哲是創黨主席，想把民眾黨帶往何處應該由他個人主導，沒人會特別評論這點，當然帶好帶壞是另一回事。
 

更多新聞
