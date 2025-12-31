3路避開遺產特留分都是雷！這招「相對可行」...法界曝悲慘結果

▲曹西平遺產爭議延燒，律師點破「一條不能用、兩條風險極高」。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

「演藝圈孝子」曹西平驟逝後，外界關注的不只是其遺產多寡，更在於多年幾乎老死不相往來的手足，為何仍能依法分產。法律界指出，繼承制度並不評價家庭感情的親疏遠近，而是依法律身分與財產狀態處理；只要財產在死亡時構成遺產，法定繼承人即可能依法主張權利，特留分也無法僅憑個人意願或書面表態排除。

隨著外界逐漸理解，乾兒子在法律上並不具備繼承身分，另一個更現實的問題也隨之浮上檯面：若被繼承人確實不希望財產落入手足名下，是否存在合法方式，能完全排除特留分、依自己意思分配遺產？

3條路避開特留分 1條無效2條風險高

法律實務界坦言，這樣的想法並不罕見，實務上也確實存在三種經常被討論的作法，但結果往往令人失望，其中一條根本行不通，另外兩條則風險極高，沒有任何一條是輕鬆解法。

第一種作法，是在生前完成財產移轉，例如不動產過戶、存款贈與或股票轉移，使死亡時名下已無遺產。從法律角度而言，既然沒有遺產，自然不會發生繼承與特留分問題，這也是不少人認為「最乾脆」的方式。

不過，法界也提醒，這條路等同於提前放棄對財產的控制權，一旦人際關係生變，晚年生活與照顧保障可能立刻出現缺口。實務上，確實不乏「分完產後，晚年卻乏人照顧」的案例，法律上或許成功避開特留分，現實代價卻極高。

第二種方式，則是最多人誤會、也最常被採用的作法，即在遺囑中直接寫下「兄弟姊妹不得主張特留分」或「一毛錢都不給」。

法律界指出，這在現行制度下根本行不通。特留分屬於法律直接保障的最低繼承權益，並非被繼承人可透過遺囑任意剝奪；即便遺囑被法院認定有效，具備法定繼承人身分者，仍可依法主張特留分，相關文字並不會自動發生排除效果。

第三條路，則是透過不動產信託或遺囑信託，將財產交由銀行或專業信託機構管理，使財產不直接進入遺產範圍，以降低特留分爭議。

信託是相對成熟工具但成本高

法界人士指出，信託確實是現行制度中相對成熟的工具，能在一定程度上兼顧分配意願與自身保障，但這並非免費解方，金融機構通常會收取設立費、管理費或信託報酬，且需專業規劃，整體成本明顯高於單純立遺囑，並非人人適合。

法律人士總結，所謂「避開特留分」，從來不是單一法律技巧，而是一連串高風險選擇。實務上最令人唏噓的，往往不是遺產怎麼分，而是成功避開特留分，卻也一併失去了自己的晚年保障。

也因此，遺產規劃不能只思考「死後怎麼分」，更必須一併考量「活著要怎麼過」。在法律能處理的範圍內，每一條路都有代價，沒有任何一條是毫無風險的捷徑。