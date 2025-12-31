陸擬推「妨礙統一大市場事項清單」　規範地方經濟行為

▲大陸一間光學元件工廠。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發展改革委政策研究室副主任、委新聞發言人李超31日在新聞發布會上表示，發改委將推動出台妨礙建設全國統一大市場事項清單，進一步規範地方政府經濟促進行為，研究制定促進招商引資健康發展的政策措施，引導地方政府因地制宜探索高水平招商引資新模式。

李超提到，前一階段，在各方面共同努力下，相關工作取得積極成效，全國統一大市場建設「四梁八柱」已經基本建立，但仍然存在一些堵點卡點，以及深層次的體制機制障礙。市場准入方面，地方保護、市場分割、區域壁壘屢禁未絕。要素配置方面，市場配置資源的決定性作用還沒有充分發揮，各類要素協同配置效能還有待提高。

李超說，地方政府行為尺度方面，部分地方仍然存在招商引資行為不規範問題。監管執法方面，各地有關處罰事項的規定、標準仍然存在差異，「同案不同罰」現象依然存在。此外，財稅、統計、政績考核等制度還需要根據全國統一大市場建設的要求進一步調整完善。

李超提到，下一步，將堅持問題導向，堅持「立破並舉」，把該「立」的立起來，把該「破」的破除掉，縱深推進全國統一大市場建設。一方面，把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來。

李超說，國家發展改革委將推動出台妨礙建設全國統一大市場事項清單，進一步規範地方政府經濟促進行為；研究制定促進招商引資健康發展的政策措施，引導地方政府因地制宜探索高水平招商引資新模式；研究制定全國統一大市場建設條例，完善行政處罰等領域行政裁量權基準制度，加強法治保障；推動健全有利於市場統一的財稅體制、統計覈算制度和考核評價體系。

李超強調，另一方面，把不利於全國統一大市場建設的各種障礙掣肘破除掉。持續推進違規返還財稅獎補、招標投標等領域問題整治；廣泛徵集各類妨礙全國統一大市場建設問題線索，適時公開通報有關典型案例。近期，國家發展改革委已就部分已發現的突出問題約談了相關地方，下一步將繼續強化問題規制力度，對性質惡劣的還將轉有關方面嚴肅問責，切實發揮警示震懾作用。