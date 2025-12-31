OpenAI留才大撒幣！員工平均配股4700萬　創矽谷最高紀錄

▲ OpenAI執行長奧特曼。（圖／路透）

人工智慧軍備競賽白熱化，OpenAI為守住領先地位，對員工祭出史無前例的天價薪酬政策。據該公司向投資人揭露的最新財務資料，旗下約4000名員工平均每人可獲得高達150萬美元（約新台幣4710萬元）的「股權獎勵」，創下矽谷科技新創公司最高紀錄。

《華爾街日報》報導，這項驚人數字經通膨調整後，不僅較Google在2004年上市前披露的股票薪酬高出7倍以上，更是過去25年來18家大型科技公司上市前平均員工薪資的34倍之多。

促使OpenAI如此大手筆的關鍵因素，正是Meta執行長祖克柏今夏的瘋狂挖角攻勢。為搶奪頂尖AI研究人才，他開出價值數億美元的薪酬方案，部分極端案例甚至高達10億美元，成功挖走包括ChatGPT共同開發者趙晟佳（Shengjia Zhao）在內的20多名OpenAI重要員工。

面對人才流失危機，OpenAI不得不全面調升待遇水準。據《華爾街日報》先前報導，該公司8月向部分研究和工程人員發放一次性獎金，部分員工因此進帳數百萬美元；公司近期更通知員工，將取消任職滿6個月才能獲得股權的門檻，使新進人員能更快取得公司股票。

但這場留才大作戰也讓OpenAI付出沉重代價，財務數據顯示，股權薪酬支出至2025年料將占公司總營收的46%，遠高於科技公司平均的6%水準。且至2030年，該公司預估股權獎勵支出每年將增加30億美元（約新台幣942億元）。

鉅額薪酬支出不僅持續擴大OpenAI的營運虧損，也快速稀釋現有股東權益。但對工程師而言，這場人才爭奪戰卻令他們躍升全美最富有的受薪階級之一。OpenAI發言人對此則拒絕發表評論。