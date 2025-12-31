　
政治

鍾樹明缺席賴清德視訊會議！原因連發言人都被問倒　軍媒解答了

▲賴清德與國防部進行視訊會議，與會人員卻不見鍾樹明。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德與國防部進行視訊會議，與會人員卻不見鍾樹明。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇靖宸／台北報導

面對中共圍台軍演實彈射擊，總統賴清德昨聽取國防部情勢報告，媒體關切釋出的會議畫面卻不見國防部副部長鍾樹明上將，雖然國防部發言人孫立方中將第一時間無法回答出鍾的具體行程，但據《軍聞社》報導，鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」。

中共29日發動「正義使命-2025」圍台軍演，並於昨日上午8時至傍晚6時進行實彈射擊。賴清德昨透過臉書透露自己與國防部進行視訊會議，就中國軍演與實彈射擊，聽取國防部最新情勢報告，並要求沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

不過因為賴清德臉書釋出的視訊會議照片，國防部出席官員為國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、國防部副部長徐斯儉、情次室次長謝日升中將、作計室次長連志威中將及孫立方，因此有媒體在國防部臨時記者會上，詢問副部長鍾樹明未出席的原因。

孫立方回應，2位副部長在國防部各有各的業管，一位主要負責軍政，鍾樹明是軍備、軍醫體系為主，軍令則為總長主責，至於鍾樹明的行程，他來記者會前沒特別去看，不過應該有其預定的行程。

但據《軍聞社》報導，鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」，期間肯定軍備同仁年度工作成果，並就專案管理、採購產製、國防自主及廉政風險控管等面向提出工作指導，期勉持續精進專業能量，確保軍備整備如期、如質完成。

▼國防部副部長鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」。（圖／軍聞社提供）

▼國防部副部長鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」。（圖／軍聞社提供）

01/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

綠黨團周五院會再提國防特別條例　示警中共軍演是戰爭開打前奏

中共繞台軍演昨落幕，民進黨團副幹事長沈伯洋今（31日）指出，此次軍演火箭軍正式具備角色，且遠火打擊點迫近我方24浬，威脅強度更勝2022年（時任美國眾議院議長裴洛西訪台）。幹事長鍾佳濱則引述前政委張景森的話，耗資龐大的軍演絕對不是謝幕的煙火秀、解放軍快閃秀，往往是真實戰爭開打的前奏；民進黨團周五院會會再提出將1.25兆國防特別條例排入議程交付審議，若不支持就是擋軍購、破壞國家安全。

糗！林沛祥長文解釋拒審國防預算　「愛國背景圖」被抓包國旗畫錯

中共軍演遂行霸道　管碧玲PO國旗照：我們維持了航道通行！

賴清德談中共軍演　讚國軍快速應變、從容自若！驗證訓練成果

偵獲77架次共機、17艘共艦擾台　國軍用岸置飛彈系統等監控應處

中共軍演賴清德國軍國防部鍾樹明軍備局

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

免費訂閱《ETtoday電子報》
