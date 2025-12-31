鍾樹明缺席賴清德視訊會議！原因連發言人都被問倒　軍媒解答了

▲賴清德與國防部進行視訊會議，與會人員卻不見鍾樹明。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇靖宸／台北報導

面對中共圍台軍演實彈射擊，總統賴清德昨聽取國防部情勢報告，媒體關切釋出的會議畫面卻不見國防部副部長鍾樹明上將，雖然國防部發言人孫立方中將第一時間無法回答出鍾的具體行程，但據《軍聞社》報導，鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」。

中共29日發動「正義使命-2025」圍台軍演，並於昨日上午8時至傍晚6時進行實彈射擊。賴清德昨透過臉書透露自己與國防部進行視訊會議，就中國軍演與實彈射擊，聽取國防部最新情勢報告，並要求沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

不過因為賴清德臉書釋出的視訊會議照片，國防部出席官員為國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、國防部副部長徐斯儉、情次室次長謝日升中將、作計室次長連志威中將及孫立方，因此有媒體在國防部臨時記者會上，詢問副部長鍾樹明未出席的原因。

孫立方回應，2位副部長在國防部各有各的業管，一位主要負責軍政，鍾樹明是軍備、軍醫體系為主，軍令則為總長主責，至於鍾樹明的行程，他來記者會前沒特別去看，不過應該有其預定的行程。

但據《軍聞社》報導，鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」，期間肯定軍備同仁年度工作成果，並就專案管理、採購產製、國防自主及廉政風險控管等面向提出工作指導，期勉持續精進專業能量，確保軍備整備如期、如質完成。

▼國防部副部長鍾樹明昨主持「軍備局114年度年終工作檢討會」。（圖／軍聞社提供）