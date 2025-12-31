　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黨產條例、眷改條例下午協商　綠黨團轟：400億入國民黨口袋

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、張雅琳、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委今（31日）下午將召集朝野協商處理「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」和「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」，為國民黨附隨組織「救國團」解套，並放寬對老舊眷村改建的定義。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱示警，若通過，不只救國團，連婦聯會都可能被認定為非附隨組織，資產合計400億；而眷改條例若放寬，國庫損失恐怕上千億元。

針對國民黨立委羅智強、馬文君今（31日）下午分別召集朝野協商處理「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文修正草案」和「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」，民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長林月琴和副書記長張雅琳上午召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會。

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、張雅琳、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

鍾佳濱指出，過去只要是業務或財務由政黨實質控制，就可被認定為附隨組織，但國民黨版本把「或」改成「及」，必須要人事、財務及業務經營之法人團體有具體事證，才能夠被定義為附隨組織，在這種情況下，婦聯會也可能被認定為非附隨組織。

鍾佳濱表示，救國團土地、建物和現金高達16億3507元，婦聯會也多達387億，兩者合計400億，「大家以為400億就結束了嗎？後面還有眷改條例」。

鍾佳濱說明，眷改條例一破例，國庫損失恐怕上千億！他痛批，羅智強宣稱是為了解決特定眷村居住問題，將原來只適用於民國69年12月31日之前的日期限制拿掉，而馬文君版本更是把「實施前」的限制都拿掉了，只要有「改建必要」的眷舍都可以併入，由國家出資改建，這叫做「無限期都更」

鍾佳濱批評，國民黨經常在意識形態上用「黑箱」方式，表面上協商羅智強版本，暗地可能偷渡馬文君版本！如果在1月2日院會表決通過，就是國庫洞開、人民財政失血的大災難，他要警告國民黨，不要想假借做公益或解決人民問題的名義，幫國庫開大門，讓國家土地永遠無法追回。

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、張雅琳、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

張雅琳則批評，國民黨新年新希望，大概就是人民福利擺一邊，自己利益擺中間，400億統統收進自己的口袋，這就是國民黨一直以來的中心思想。這400億如果拿來做為人民福利，可以支持通勤族需要的TPASS月票、解決少子女化問題的婚育宅，還有育兒津貼、孩子熱的營養午餐、學費補助，甚至長輩需要的假牙補助等。

范雲也列舉，這些資產除了400億，還涉及非常多國家精華土地，「全國有哪個公益團體，可以從北到南擁有金山、屏東墾丁、阿里山、觀雲山莊、八仙山莊等國家美景精華土地？這不只是400億，是國家稀有資源」。大法官已經說過，為了保護自由與政黨公平競爭，這些黨產就應歸還國家。

▲▼民進黨立院黨團於黨團記者室召開「國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！」記者會，立委鍾佳濱、林月琴、張雅琳、范雲出席。（圖／記者湯興漢攝）

根據羅智強、許宇甄等24人提出的「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案」案由指出，為更全面照顧與改善眷戶，保存眷村文化與改善都市景觀，鑒於「國軍老舊眷村」之定義，係本法於民國85年制定時所規範，為民國69年以前之軍眷住宅，然距當時立法已過去20多年，如今老舊之條件顯然與當年有別，因此有必要修法放寬現行關於老舊眷村之定義。

共同連署人包括林倩綺、鄭天財Sra Kacaw、廖偉翔、馬文君、王鴻薇、王育敏、葛如鈞、廖先翔、魯明哲、游顥、賴士葆、牛煦庭、黃健豪、傅崐萁、邱鎮軍、翁曉玲、洪孟楷、高金素梅、楊瓊瓔、謝龍介、林沛祥、蘇清泉。

而馬文君、賴士葆等23人的版本則寫到，依司法院大法官釋字第485號解釋意旨，國軍老舊眷村改建條例第三條第一項規定所謂眷村是否為老舊而有「改建之必要」，應依眷舍之實際狀況並配合社區更新之需要而為決定，不得僅以眷村興建完成之日期為概括之認定，亦不需以國軍老舊眷村改建條例第三條公布施行前為必要。

案由指出，有鑑於此，爰擬具「國軍老舊眷村改建條例第三條、第五條及第五條之一條文修正草案」，國軍老舊眷村改建應依眷舍之實際狀況並配合社區更新之需要而決定，且國軍老舊眷村之定義，應考量國防人員歷史脈絡及本法之實質立法意旨，將國家安全會議及國家安全局（即「國防會議」）所核發之原眷戶居住憑證或公文書等均以採認納入，以落實政府照顧軍眷之德意。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黨產條例眷改條例民進黨團鍾佳濱

