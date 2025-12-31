　
社會焦點

一毛錢不留給姓曹的！曹西平乾兒繼承遺產　前法官點破最大變數

▲▼ 曹西平 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲「演藝圈孝子」曹西平驟逝後，其生前表態「一毛錢不留給姓曹」欲將財產全留給乾兒子。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

「演藝圈孝子」曹西平驟逝後，外界關注其生前多次表態「一毛錢不留給姓曹」，並希望將名下財產全數留給乾兒子，相關安排在法律上是否能成立，引發討論。對此，曾任法官35年的毛崑山律師指出，乾兒子並非法定繼承人，真正的關鍵不在於身分，而在於曹西平生前是否立有遺囑，以及該遺囑是否經得起法院審查。

關鍵在於「遺囑能不能撐過法院審查」

曹西平生前長期與兄弟關係決裂，曾不只一次直言「一毛錢都不留給姓曹」，並公開表態，希望將名下財產全數留給陪伴自己多年的乾兒子Jeremy。然而，雙方並未完成法律上的收養程序，使得這名乾兒子在現行繼承制度下並不具法定繼承人身分，也讓曹西平的遺產安排，是否能完全依其生前意願實現，引發關注。

外界討論多聚焦在「乾兒子能不能分到遺產」，不過，曾任法官35年、司法官第26期結業，長期審理家事案件的毛崑山律師（敦合法律事務所）指出，這類案件真正的關鍵，從來不在於乾兒子的身分，而在於「遺囑能不能撐過法院審查」。

遺囑有效與無效　法律效果差距極大

毛崑山說明，在我國現行制度下，乾兒子僅屬於情感上的親屬關係，若未依法完成收養程序，並非法律上的子女，自然不具法定繼承權。若被繼承人未婚、無子女，且父母已過世，遺產依法將由兄弟姊妹繼承，原則上採均分。也因此，實務上真正可能掀起訴訟的，往往不是乾兒子出面爭產，而是被遺囑排除的兄弟姊妹，是否選擇站出來提告。

毛崑山直言，即便被繼承人生前立下遺囑，指定將財產留給乾兒子或特定人士，也不代表遺產分配就此底定。實務上，只要兄弟姊妹對遺囑內容不服，最常見的第一步，便是向法院提起「確認遺囑無效」之訴，因為「遺囑有效」與「遺囑無效」，法律效果差距極大。

他指出，一旦遺囑被認定無效，遺產將完全回歸法定繼承程序，由兄弟姊妹均分；若遺囑被認定有效，兄弟姊妹雖無法全數繼承，仍可依法主張法律保障的特留分，要求保留最低分配比例。也正因如此，遺囑是否經得起檢驗，往往成為遺產官司中最關鍵的一戰。

遺產案件真正戰場的2項關鍵

毛崑山也提醒，多數人誤以為「遺囑寫好、放著就沒事了」，但在司法實務上並非如此。法院不會主動替任何人檢查遺囑是否合法，而是「誰提告、主張什麼，法院才會查什麼」。只要兄弟姊妹站上法庭成為原告，遺囑就必須全面接受檢驗，包括形式是否符合法律要件、筆跡是否為本人所寫，以及立遺囑當時是否具備清楚的意思能力。

其中，自書遺囑雖然法律上允許，且不以見證人為必要要件，但毛崑山指出，實務上卻是最容易引發爭議的類型。自書遺囑須由立遺囑人全文親筆書寫，記明年月日並親自簽名，不得以電腦打字或他人代寫方式代替；一旦進入訴訟，往往會衍生筆跡鑑定、立遺囑時意思能力是否清楚等攻防，成為案件翻盤的關鍵。

毛崑山強調，遺產分配經常被外界從情感或道德角度解讀，但在司法實務中，法院關心的不是「誰比較親」，而是生前是否立有遺囑、遺囑是否符合法律規定要件，以及是否經得起法院檢驗，這才是這類遺產案件真正的戰場。

01/01 全台詐欺最新數據

資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

