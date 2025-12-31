　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5　育兒津貼及托育補助排名第一

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，花蓮縣在社會福利、農業升級範疇所推動的政策與施政成果，普遍獲得縣民的正向評價，排名第一的是每月提供育兒津貼及托育補助及每學期發放幼兒教育券，滿意度高達70.4%，其次依序為提升偏鄉公共運輸的幸福巴士2.0，以及在地農業升級與國際合作，兩項政策滿意度皆獲得六成五以上的好評。

為了解民眾對於花蓮縣施政的意向與態度，《ETtoday民調雲》於2025年12月11日至2025年12月15日，針對設籍於花蓮縣且年滿18歲以上民眾進行調查。 本次調查聚焦社會福利、農業升級、城市建設、人才培育面向共計8項政策 ，回收有效樣本數1,089份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.97%。

調查結果顯示，花蓮縣政府推動的八項政策平均滿意度突破六成五，其中，排名第一的是育兒補助，滿意度高達70.4%，排名第二、第三的分別為提升偏鄉公共運輸的幸福巴士2.0（66.3%）﹑在地農業升級與國際合作（65.1%），其他政策包括長者假牙補助、一鄉鎮一親子館、中西醫合療、建設城市休憩空間、培育體育人才，同樣獲得六成縣民的肯定。

以下為此次調查結果與內容：

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

育兒補助

花蓮縣政府為減輕家庭育兒負擔，每月發放育兒津貼及托育補助，最高補助達15,000元，並提供2至6歲幼兒就學補助，每學期每人補助15,000元幼兒教育券。根據調查結果顯示，70.4%民眾對於「育兒補助」政策感到滿意，不滿意12.4%，另有17.3%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

幸福巴士2.0

花蓮縣政府為提升偏鄉公共運輸服務，推動富里鄉「幸福巴士2.0」政策，串聯13個村落，並延伸服務至玉里、卓溪及台東池上，累計一年多已行駛逾26萬公里、1萬3,400趟次。根據調查結果顯示，66.3%民眾對於「幸福巴士2.0」政策感到滿意，不滿意16.4%，另有17.3%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

在地農業升級與國際合作

花蓮為有機農業大縣，政府為推動在地農業升級與國際合作，推動苦茶油加工廠設立並取得有機加工產線驗證，亦將花蓮優質稻米與日本傳統釀酒技術結合開發花蓮米釀清酒，提升農產品附加價值。根據調查結果顯示，65.1%民眾對於「在地農業升級與國際合作」政策感到滿意，不滿意17.2%，另有17.8%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

長者假牙補助

花蓮縣政府為照護長者口腔健康、改善咀嚼功能，提升生活品質，與30間牙科醫療機構合作推動「年中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，每顆補助4,000元，最高可達44,000元。根據調查結果顯示，64.9%民眾對於「長者假牙補助」政策感到滿意，不滿意19.1%，另有16.1%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

中西醫合療

花蓮縣政府以「健康養生療癒之都」為願景，舉辦「中西醫合療元年大會」，邀集醫療院所、醫師/護理師公會、婦女會及臨床心理師公會共同推動中西醫合療的方式，提供更多元、完善的醫療健康照護服務。根據調查結果顯示，64.3%民眾對於「中西醫合療」政策感到滿意，不滿意14.7%，另有21.0%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

一鄉鎮一親子館

花蓮縣政府為建構友善育兒環境，推動「一鄉鎮一親子館」政策，在壽豐、瑞穗、富里、吉安等地建設親子館與托嬰中心，壽豐托嬰中心與親子館預計於115年啟用，提供多元、便利的育兒協助。根據調查結果顯示，63.1%民眾對於「一鄉鎮一親子館」政策感到滿意，不滿意16.4%，另有20.6%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

建設城市休憩空間

花蓮縣政府為提升生活休閒品質，促進觀光與休閒產業發展，打造美崙溪全河岸廊帶，串聯右岸及忠烈祠沿線廊帶，打造安全的步道與自行車道。根據調查結果顯示，61.6%民眾對於「建設城市休憩空間」政策感到滿意，不滿意25.4%，另有13.0%表示不知道/無意見。

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲）

培育體育人才

花蓮縣政府為培育運動好手，推動26所學校運動場地修建，設立68個基層運動選手訓練點，聘任24名縣籍教練，補助經費達990萬元。根據調查結果顯示，60.4%民眾對於「培育體育人才」政策感到滿意，不滿意20.3%，另有19.4%表示不知道/無意見。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

全程緊盯美軍「活捉馬杜洛」！川普：像在看電視節目

台女星「錄影胸貼外露」沒發現　全被看光尷尬喊：超糗

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

真的來了！7-11門市神跟風　貼標語回應

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面