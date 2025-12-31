ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5　育兒津貼及托育補助排名第一

▲ET民調／社福有感！花蓮八大政策平均滿意度破6成5 。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

根據《ETtoday 民調雲》最新調查結果顯示，花蓮縣在社會福利、農業升級範疇所推動的政策與施政成果，普遍獲得縣民的正向評價，排名第一的是每月提供育兒津貼及托育補助及每學期發放幼兒教育券，滿意度高達70.4%，其次依序為提升偏鄉公共運輸的幸福巴士2.0，以及在地農業升級與國際合作，兩項政策滿意度皆獲得六成五以上的好評。

為了解民眾對於花蓮縣施政的意向與態度，《ETtoday民調雲》於2025年12月11日至2025年12月15日，針對設籍於花蓮縣且年滿18歲以上民眾進行調查。 本次調查聚焦社會福利、農業升級、城市建設、人才培育面向共計8項政策 ，回收有效樣本數1,089份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.97%。

調查結果顯示，花蓮縣政府推動的八項政策平均滿意度突破六成五，其中，排名第一的是育兒補助，滿意度高達70.4%，排名第二、第三的分別為提升偏鄉公共運輸的幸福巴士2.0（66.3%）﹑在地農業升級與國際合作（65.1%），其他政策包括長者假牙補助、一鄉鎮一親子館、中西醫合療、建設城市休憩空間、培育體育人才，同樣獲得六成縣民的肯定。

以下為此次調查結果與內容：

育兒補助

花蓮縣政府為減輕家庭育兒負擔，每月發放育兒津貼及托育補助，最高補助達15,000元，並提供2至6歲幼兒就學補助，每學期每人補助15,000元幼兒教育券。根據調查結果顯示，70.4%民眾對於「育兒補助」政策感到滿意，不滿意12.4%，另有17.3%表示不知道/無意見。

幸福巴士2.0

花蓮縣政府為提升偏鄉公共運輸服務，推動富里鄉「幸福巴士2.0」政策，串聯13個村落，並延伸服務至玉里、卓溪及台東池上，累計一年多已行駛逾26萬公里、1萬3,400趟次。根據調查結果顯示，66.3%民眾對於「幸福巴士2.0」政策感到滿意，不滿意16.4%，另有17.3%表示不知道/無意見。

在地農業升級與國際合作

花蓮為有機農業大縣，政府為推動在地農業升級與國際合作，推動苦茶油加工廠設立並取得有機加工產線驗證，亦將花蓮優質稻米與日本傳統釀酒技術結合開發花蓮米釀清酒，提升農產品附加價值。根據調查結果顯示，65.1%民眾對於「在地農業升級與國際合作」政策感到滿意，不滿意17.2%，另有17.8%表示不知道/無意見。

長者假牙補助

花蓮縣政府為照護長者口腔健康、改善咀嚼功能，提升生活品質，與30間牙科醫療機構合作推動「年中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，每顆補助4,000元，最高可達44,000元。根據調查結果顯示，64.9%民眾對於「長者假牙補助」政策感到滿意，不滿意19.1%，另有16.1%表示不知道/無意見。

中西醫合療

花蓮縣政府以「健康養生療癒之都」為願景，舉辦「中西醫合療元年大會」，邀集醫療院所、醫師/護理師公會、婦女會及臨床心理師公會共同推動中西醫合療的方式，提供更多元、完善的醫療健康照護服務。根據調查結果顯示，64.3%民眾對於「中西醫合療」政策感到滿意，不滿意14.7%，另有21.0%表示不知道/無意見。

一鄉鎮一親子館

花蓮縣政府為建構友善育兒環境，推動「一鄉鎮一親子館」政策，在壽豐、瑞穗、富里、吉安等地建設親子館與托嬰中心，壽豐托嬰中心與親子館預計於115年啟用，提供多元、便利的育兒協助。根據調查結果顯示，63.1%民眾對於「一鄉鎮一親子館」政策感到滿意，不滿意16.4%，另有20.6%表示不知道/無意見。





建設城市休憩空間

花蓮縣政府為提升生活休閒品質，促進觀光與休閒產業發展，打造美崙溪全河岸廊帶，串聯右岸及忠烈祠沿線廊帶，打造安全的步道與自行車道。根據調查結果顯示，61.6%民眾對於「建設城市休憩空間」政策感到滿意，不滿意25.4%，另有13.0%表示不知道/無意見。

培育體育人才

花蓮縣政府為培育運動好手，推動26所學校運動場地修建，設立68個基層運動選手訓練點，聘任24名縣籍教練，補助經費達990萬元。根據調查結果顯示，60.4%民眾對於「培育體育人才」政策感到滿意，不滿意20.3%，另有19.4%表示不知道/無意見。

