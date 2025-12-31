美專家分析共軍演習3大意圖！　看準這時機「川普不敢強硬回應」

▲ 解放軍東部戰區30日發布在台灣周邊演習畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中共解放軍東部戰區29日宣布在台海周邊啟動「正義使命-2025」軍演，隔天在台灣周圍5個海空域實施實彈射擊演訓。美國學者對此分析，北京此舉是精心計算的策略布局，目的是引發華府最低限度回應，同時削弱全球對美國承諾的信心。

共軍宣布軍演後，台灣國防部隨即成立應變中心，啟動立即備戰操演因應。國防部表示，演習期間多艘共艦及海警船一度闖入我國24浬鄰接區，海軍與海巡署全程緊密監控共軍動態。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現任華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）向《中央社》表示，中共軍演主要動機是「懲罰」台灣向美國進行更大規模軍購。

美國本月稍早批准總額逾110億美元對台軍售案，引發北京不滿。卜睿哲認為，北京「希望台灣人民因台灣政府的這些行動而感到更不安全，而非更安全」，而這些軍演也令解放軍能為對台軍事行動進行實戰準備。

華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）進一步分析此次共軍演習3大意圖。首先，北京刻意將這場本就計畫進行的演習重新包裝，營造成針對美國對台軍售的報復行動，但美方實際上只是依《台灣關係法》執行既定政策。

其次，中共選擇在美國耶誕及新年假期期間進行演習，令華府難以迅速協調因應措施。且北京看準美國總統川普致力維持美中經濟關係，在他明年4月訪中以前，不願冒險破壞雙邊關係穩定。

第三，費瑞安預測北京接下來將利用華府相對低調的反應，削弱國際社會對美國決心的信心。北京也向台灣釋出明確訊息——抵抗是徒勞的，美國支持是有條件的，向北京妥協是不可避免的。

川普29日面對媒體詢問共軍演習一事表示，已知悉相關情況，中國國家主席習近平並未事前知會，但他對局勢並不擔心，並稱中國海軍在該區域軍演已行之有年。

至於日本首相高市早苗近期「台灣有事」發言是否影響北京軍演決策，卜睿哲並不確定，但認為若真有關聯，中國海警應會在釣魚台周邊海域採取相應行動。

費瑞安指出，不論是否有軍售或其他政治事件，北京本來就會在台海周邊進行軍演，但此次時機選擇及敘事方式明顯是為最大化對美國可信度的質疑，認為華府回應解放軍軍演時，應將北京戰略意圖納入考量。