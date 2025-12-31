　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

解放軍圍台軍演實彈射擊！美議員痛批「魯莽行徑」：和平破壞者

▲▼12月30日，一架幻象2000戰鬥機從台灣新竹空軍基地起飛。（圖／路透）

▲12月30日，一架幻象2000戰鬥機從台灣新竹空軍基地起飛。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

中國人民解放軍近日在台灣周邊發動新一波大規模軍事演習。為此，美國跨黨派國會議員批評，北京在台海實彈操演，明顯是蓄意升高緊張情勢，目的在恫嚇台灣和區域內其他民主國家，破壞印太地區和平穩定。美方直言，這類魯莽行徑「令人無法接受」，強調將持續與台灣站在一起，維護區域安全與既有秩序。

中國人民解放軍東部戰區於29日宣布，在台灣周邊展開代號為「正義使命-2025」的聯合軍演，並於昨（30）日在台灣周邊5處公告的海、空域進行實彈射擊。相關動態迅速升高區域警戒，成為國際社會關注焦點。

針對解放軍動作，我中華民國國防部隨即成立應變中心，並啟動立即備戰操演，以掌握周邊海空情勢。我國防部指出，演習期間，多艘解放軍軍艦與中國海警船一度進入距台灣24浬的鄰接區，海軍與海巡單位全程併行監控，確保國家安全與海域秩序。

除台灣方面高度警戒外，歐盟、日本，以及法國、德國等多個國家也陸續對中共此波軍演表達關切，呼籲各方克制行動，避免進一步升高區域緊張情勢。美國國會跨黨派議員同樣密集發聲，表態支持台灣。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar），以及該委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），於當地時間發布聯合書面聲明痛批，在全球迎向新的一年之際，中國人民解放軍選擇在台灣周邊進行實彈軍演，清楚顯示北京有意升高區域局勢。

聲明強調，這些軍事行動的目的，在於恫嚇台灣及印太地區內其他民主國家，並試圖破壞區域的和平與穩定。中共透過演練具脅迫性的軍事情境，並將武力投射至自身邊界之外，企圖藉由侵擾與恫嚇行為，重塑區域秩序。

兩名議員在聲明中重申，美國將與台灣及其他民主夥伴站在一起，並持續與理念相近國家合作，確保台灣安全，捍衛自由、開放且穩定的印太地區。

此外，共和黨籍聯邦參議員楊恩（Todd Young）也於日前在社群媒體X發文，直指中國最新一波對台侵擾行為「令人無法接受」。他表示，北京在區域內的魯莽行徑，持續削弱全球安全，美國持續支持印太盟友，是正確且必要的方向。

同為共和黨籍的聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則指出，中共此次軍演企圖透過軍艦包圍台灣的方式，進行威脅與恫嚇。她強調，儘管北京不斷升高侵擾行為，美國仍將堅定與台灣站在一起，持續展現對台支持立場。

01/01

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

南韓總統李在明透過社群平台公開一段「開箱影片」，展示美國總統川普致贈的「黃金鑰匙」。李在明幽默表示，這把鑰匙是否真能打開白宮大門，還笑稱若下次造訪時川普不在座位上，是否能直接用鑰匙開門進入白宮，相關畫面引發外界關注。

