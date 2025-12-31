駕駛未禮讓挨罰控行人「穿太黑」　法官一看打臉

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）今年1月間開車行經台中市北區一處路口時，因未禮讓行人挨罰6000元，但他主張當時天色昏暗，加上行人穿著黑色衣物，才會沒有發現，並非故意不禮讓。但台中高等行政法院法官勘驗之後，發現勘驗結果與阿興的說法不合，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回。

▲阿興自認不是故意不禮讓行人。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興今年1月間開車行經台中市北區太平路與中華路2段的路口，因左轉時被警員認定有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，當場攔停舉發，事後收到一張6000元罰鍰的罰單，還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿興不滿受罰，決定提出行政訴訟，他主張，當時天色昏暗，行人穿著黑色衣物，他根本無法看見，況且是行人騎著腳踏車快速接近車輛，並非他故意不禮讓。

然而，台中高等行政法院法官表示，經勘驗路口監視器畫面及警員隨身錄影設備的影像，發現阿興的車輛進入行人穿越道時，與行人之間的距離不足1個車道寬（大約3公尺），確實違反道交條例第44條第2項規定。

法官接著指出，在證據影像中，當時雖然天色昏暗，但路燈照明充足、視線清晰，行人沒有穿著深色衣物，也沒有騎乘腳踏車快速接近車輛，阿興應當可以看見行人，卻還是沒有暫停禮讓，縱使並非故意，亦有過失。

最終，法官認為本案阿興違規事實明確，原處分並無違誤，阿興主張撤銷原處分為無理由，於是裁定駁回，全案仍可上訴。