2026高雄8大元旦新制公佈　YouBike「先投保、再租借」

2026高雄YouBike實施「先投保、再租借」。

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府公布2026年元旦多項新措施，持續優化社福弱勢照顧範圍及補助、提升勞工權益、強化市民交通安全保障、1999新增「真人文字客服」，全方面照顧市民生活需求。

2026高雄「8大元旦新制」公佈。

1、放寬弱勢與身障者補助資格

為照顧弱勢族群及提升勞工權益，自115年起，低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、中低收入老人及弱勢單親與兒少資格審核標準放寬。

2、調高弱勢及身障者生活補助/津貼

針對弱勢、中低收戶等族群，每月加發500元至1,000元不等之補助，減輕本市長者及弱勢族群家庭經濟負擔。

3、提升勞工權益：家庭照顧假以小時為單位

為強化勞工族群權益保障，受雇者家庭照顧假可改以「小時」為單位請假，育嬰留職停薪亦可按「日」申請，提供勞工更大彈性。

4、弱勢兒少餐食券無紙化

邁向淨零智慧城市，高雄市府也推動弱勢兒少餐食券全面無紙數位化，改以一卡通票卡兌換餐食，並擴大兌餐通路，提供更多元選擇。

5、1999服務新增「真人文字客服」

另外，為回應多元溝通需求，1999服務再進化，新增「真人文字客服」，讓市民無須撥打電話，即可透過文字方式即時提供市政建言與陳情，讓公共服務更貼近民眾使用習慣。

6、租借YouBike新制

大眾交通方面，為全面保障使用者權益，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借。

交通局表示，高雄 YouBike 提供騎乘者免費投保公共自行車傷害險，保險內容包含身故失能保險金新臺幣100萬元，以及住院傷害醫療保險金每日1,000元，民眾僅需登入 YouBike App 或官方網站勾選同意，即可完成投保，無須額外負擔費用。

7、70歲以上長者自願繳回駕照享TPASS乘車回饋

70歲以上長者自願繳回駕照，可享敬老卡搭乘公共運輸50%補助、每月最高1,500元。

8、胃癌篩檢補助、擴大長照服務對象

新增45歲至74歲民眾/終身一次，另外，也擴大長照服務對象，新增全年齡失智且失能者。