杜紫宸9年前喊「禁中資，半導體2025會消失」　網酸：台積電倒數

2025倒數，有網友30日下午4點多在Threads發文「台積滅亡倒數34小時」，文中附上截圖。只見中華大學兼任講座教授杜紫宸2016年曾警告，若不開放陸資入股，台灣IC產業恐在2025年消失。但如今台積電不但屹立不搖，股價還一路飆升，讓大批網友紛紛笑出來。

杜紫宸2016年出席研討會時表示，兩岸產業競爭激烈，台灣最後只能靠技術與know how取勝。他以台積電為例指出，因中國技術尚未追上，短期影響有限，但真正讓他憂心的是台灣IC設計產業，特別是聯發科若無法引進中資，恐在中國5G市場競爭中落敗，進而導致人才外流，「屆時台灣的IC設計產業就不見了」，並多次強調「台灣IC產業2025年就會消失」。

隨著相關言論被重新翻出，網友毫不留情開酸，「台積滅亡倒數34小時」、「只剩12小時迎接2026了，台積電還是世界第一」、「查了一下，2330 2016/06/08 $182，2025/12/30 $1520」、「杜紫宸至今還是三天兩頭到處發專欄，套管仁健說過的話：『寧信這世間有鬼 不信杜紫宸的嘴』。」

還有人直呼，「我這邊台積每股10元收，數量無上限，讓大家好過年」、「紅旗不是共產，是漲停」、「紫光都死透了，還在擔心台積電」、「台積電最黑暗的時刻」、「他說的完全是事實，各位有需要的2330我1折收購，我能救一個是一個」、「他期限都壓這麼久了結果還是不夠。」