地方 地方焦點

花蓮跨年演唱會登場！大型行李置物車禁入場　週邊交通管制曝

▲花蓮跨年演唱會交通資訊及周邊交通管制示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮跨年演唱會當天交通資訊及周邊交通管制示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於12月31日晚間8點在花蓮市東大門廣場登場；活動當晚自12月31日晚間6點30分至隔日凌晨1點，會場周邊將實施交通管制，並設置安全檢查點採目視方式檢查可疑物品，請民眾切勿攜帶大型行李、置物車至會場，花蓮縣政府也將加派警力進行安全維護，請入場民眾配合現場工作人員引導，並優先搭乘大眾運輸工具前往，共同營造安心、順暢的跨年夜活動環境。

縣府強調，活動當晚會場內將設置3個安全檢查點，採目視方式檢查可疑物品，民眾攜帶大型行李、置物車等將禁止入場；請民眾務必配合現場工作人員指示入場，以利人潮動線順暢，確保活動安全。

為強化跨年活動安全整備，縣府也將在12月30日在會場與警察局共同針對人潮動線及緊急應變進行模擬疏散演練，12月31日跨年晚會活動現場更將加派警力進行安全維護，讓所有民眾都能在東大門廣場安心愉快的享受跨年氛圍。

今年跨年演唱會卡司橫跨多元曲風與世代，包括李聖傑、Ozone、VERA、魏如昀、阿布絲、柏霖PoLin、張語噥，以及自「2025洄瀾新秀爭霸讚」脫穎而出的在地樂團「偏執狂樂團」與「Haiz海子樂團」（原Akua*SKD）。國際卡司則邀請曾為動畫《七龍珠改》與《七龍珠超》獻唱片尾曲的日本樂團Czecho No Republic首度參與太平洋觀光節跨年舞台。

倒數時刻將施放長達300秒、全台最大等級的16吋高空煙火，今年以「千輪多彩煙火」為主題，多層次光圈接續綻放，並搭配金色與暖白色系光瀑特效，為跨年夜增添溫暖而震撼的視覺焦點，陪伴民眾迎接嶄新的2026年。

活動當晚，會場周邊將實施交通管制，管制時間為12月31日晚間6點30分至隔日凌晨1點，管制路段包含花蓮市中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）、福町路（中華路至重慶路）、花崗街（五權街至中山路）、博愛街（廣東街至重慶路）及光復街（廣東街至重慶路），請自行開車的民眾提前避開相關路段。

縣府也建議遊客多加利用大眾運輸工具，可至花蓮火車站前的花蓮轉運站，搭乘市區公車1121、1122、1126、1128、1132、1133、1136、1139、1140、1145、301路線，以及市民小巴7號線市區夜環線，於「中華路」站下車後步行約5分鐘即可抵達會場。

除跨年演唱會外，花蓮在新年期間也將於明（115）年2月7日至3月8日推出「2026花蓮太平洋燈會」，於花蓮市日出大道展出主題燈飾與夜間光環境，結合節慶氛圍與周邊旅遊行程，邀請民眾將跨年行程延伸成一趟慢遊花蓮的新年之旅。

更多詳情請至：
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/
「花蓮旅遊小助理」AI智慧客服https://hualien.travel/ai-service/
 

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

