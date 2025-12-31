外國人闖酒吧「無的放屎」！深夜到處脫褲狂拉　業者看監視器崩潰

▲一名外籍人士在南韓首爾市麻浦區某間酒吧「無的放屎」。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾最近發生一起離譜事件。一名外國籍男子在深夜闖入已打烊的酒吧，逗留至少30分鐘，期間不僅破壞店內設施，監視器更拍下他在店內「到處排泄」的驚悚畫面，引發店家強烈不滿。警方到場後雖將人帶走，但僅確認身分便放行，事後店家已正式提告。

根據韓媒《JTBC News》獨家報導，事件發生在本月13日凌晨，地點位於首爾市麻浦區一間地下1樓的酒吧。監視器畫面顯示，該名外國籍男子在酒吧外步伐不穩，疑似處於酒醉狀態，隨後竟當街脫褲子蹲下拉屎，行徑相當脫序。

不久後，男子起身進入酒吧所在的建築，當時酒吧早已結束營業並上鎖。不過，男子仍設法打開裝有電子門鎖的出入口，擅自闖入店內，並多次在通往地下酒吧的樓梯間來回走動。

警方與店家事後清查發現，酒吧牆上原本懸掛的裝飾品遭不明人士扯落，出入口的部分保全裝置也有被破壞的痕跡。令人難以接受的是，店內地板多處留下疑似男子排泄的糞便，造成嚴重汙染。

酒吧員工受訪時氣憤表示，男子闖入後在店內如廁，還將裝飾物破壞殆盡，清理現場耗費大量時間與人力，嚴重影響正常營業。負責處理的保全人員也指出，男子精神狀況極不穩定，難以判斷是單純酒醉還是受到其他物質影響。

警方接獲通報後到場，當場控制男子並確認身分，但最終僅要求其離開現場。酒吧老闆事後以無端侵入建築物、毀損財物等罪向警方提出告訴。警方則回應，初步研判男子為酒後失控，後續將依據監視器畫面與相關人證，釐清詳細案情。