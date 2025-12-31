收到川普贈送禮物！李在明喜開箱「黃金鑰匙」：能成功通往白宮嗎

▲南韓總統李在明收到美國總統川普所贈送的「白宮黃金鑰匙」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明透過社群平台公開一段「開箱影片」，展示美國總統川普致贈的「黃金鑰匙」。李在明幽默表示，這把鑰匙是否真能打開白宮大門，還笑稱若下次造訪時川普不在座位上，是否能直接用鑰匙開門進入白宮，相關畫面引發外界關注。

根據韓媒《朝鮮日報》，李在明昨（30）日在社群媒體上傳照片，畫面中可以見到他親自打開裝有黃金鑰匙的木盒，並以輕鬆語氣發表感想。他在貼文中寫道，「這會不會是通往白宮的鑰匙？下次訪問時，如果總統不在座位上，是否可以用這把鑰匙開門進去？」語氣詼諧，展現親和形象。

李在明在貼文中還強調，這把黃金鑰匙象徵雙方溝通與互信，期盼能開啟更加穩固的韓美同盟關係。他表示，鑰匙承載著滿滿的溝通誠意，期待未來持續深化兩國關係，並對川普長久以來展現的友誼與信任表達感謝。據悉，李在明除了以韓文撰寫外，也同步以英文發布，顯示其外交訊息的對外溝通用意。

相片顯示，李在明在總統辦公室的書桌前進行「開箱」，他一邊打開木盒，一邊笑說，「來，試著開箱看看」，隨後取出黃金鑰匙並在鏡頭前展示。他介紹，鑰匙一側刻有「通往白宮的鑰匙」字樣，另一側則刻上「川普總統」，並再次以玩笑口吻表示，若白宮大門打不開，或許可以實際驗證這把鑰匙是否真的派得上用場。

報導指出，這把黃金鑰匙是川普本月16日接見南韓駐美大使康京和（南韓前外交部長）時所提及的禮物。川普當時表示，今年10月訪韓期間曾收到相當珍貴的禮物（指新羅金王冠），因此特別準備這把鑰匙致贈給李在明。南韓青瓦台總統秘書室長姜勳植也於24日透過社群平台先行公開此一贈禮消息。