國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓核潛艦基地位置曝光！金正恩打造「遠洋艦隊」　扼住美日咽喉

▲▼北韓咸鏡南道新浦市六坮洞沿岸，被韓媒推測是核潛艦建造基地。左側紅圈處為核潛艦建造設施；右側紅圈處為停泊中的核導彈發射潛艦「金君玉英雄艦」（圖／翻攝自Google Earth）

▲北韓咸鏡南道新浦市六坮洞沿岸，被韓媒推測是核潛艦建造基地。左側紅圈處為核潛艦建造設施；右側紅圈處為停泊中的核導彈發射潛艦「金君玉英雄艦」（圖／翻攝自Google Earth）

記者羅翊宬／編譯

北韓最新核動力潛水艦的建造基地，經韓媒獨家確認，其位於咸鏡南道新浦市六坮洞。報導分析，新浦被金正恩視為從東海（日本海）進軍太平洋的重要前哨據點，未來可能成為北韓核潛艦及戰術潛艦的主要作戰基地，也是其打造「遠洋艦隊」的戰略核心。

根據韓媒《News1》，北韓於12月25日公開的8700噸級核潛艦，是在新浦市六坮洞的造船設施中建造完成。該地曾在2023年建造過「金君玉英雄艦」，被美國與南韓認定為「新浦-C級」彈道導彈潛艦（SSB），具備核導彈發射能力，但採用傳統柴油動力。

金君玉英雄艦於2023年9月6日下水，先在新浦造船廠乾塢安裝設備約一年後，於2024年12月移至新浦安全停泊地。

分析指出，新浦再次被選為核潛艦建造及部署基地，顯示北韓打算將此地打造為潛艦的核心據點。地理上，新浦市面向東海（日本海）最大島嶼馬養島，與駐守第四海軍旅的馬養島海軍基地僅相隔4公里，提供天然防護屏障。北韓可藉此將核潛艦及戰術核攻擊潛艦部署於新浦，防範敵方突襲，並作為潛艦對太平洋作戰的前進基地。

此外，新浦也被視為金正恩構想中的「遠洋艦隊」建設據點之一。今年北韓新建的5000噸級驅逐艦「姜健號」，在距新浦約230公里的咸鏡北道清津造船廠下水；該廠靠近俄羅斯遠東艦隊駐地海參崴（符拉迪沃斯托克，Vladivostok），外界認為北韓可能透過攜手俄方，擴大東海（日本海）及太平洋影響力，進一步對日本與美國形成海上壓力。

北韓在西海（黃海）南浦建造的另一艘5000噸級驅逐艦「崔賢號」，亦將於新年初交付東海（日本海）艦隊。觀察人士認為，北韓未來將以新型驅逐艦、核潛艦與戰術潛艦為主軸，逐步在東海一帶建立新型艦隊，形成能對太平洋具威懾力的海上力量。

