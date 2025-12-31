美海軍女兵轉戰AV女優！　3年後破產夢碎「無家可歸」

▲艾蒂森表示拍A片的收入太低，導致她無家可歸。（圖／翻攝IG@thedesertmilf、X@addyson_james，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國海軍女兵艾蒂森（Addyson James）退役後，轉行投入成人影視產業，3年後卻驚爆破產。她目前已經長達4個月無家可歸，暫居妓院過活，如今也受訪揭露OnlyFans等平台背後的殘酷真相。

46歲的艾蒂森來自佛蒙特州，1998年加入美國海軍，曾經被派駐至阿富汗，也曾擔任戰機後勤專員，大部分服役期間駐紮印度洋迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）的英美聯合軍事基地。

她2003年退役後從事美容師工作，15年前開始接觸「換妻」，「所以我在性方面滿開放的」，3年前被AV製片公司相中，因此進軍成人產業。

艾蒂森接受《太陽報》採訪時指出，並非每個人都能靠OnlyFans賺大錢，儘管外表光鮮亮麗，實際上只有少數人能夠站上金字塔的頂端，「人們看見我們出現在鏡頭前，就以為單場戲酬高達1萬美元（約新台幣31萬元）。但現實是，只有1%的OnlyFans創作者能夠賺大錢。大多數拍A片的人，一年連1萬美元都賺不到。」

雖然艾蒂森一份作品的酬勞可達1200美元（約新台幣3.7萬元），春天旺季每月能拍5到7部作品，但夏季工作量驟降為零，連續2個多月沒有收入。她坦言，A片女星的收入根本不足以維生，導致自己無家可歸，被迫棲身於拉斯維加斯郊外的合法妓院Sheri’s Ranch，一邊賺取臨時收入，一邊尋找永久住所。