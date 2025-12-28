　
地方 地方焦點

交通優惠新時代來臨　嘉嘉南三縣市推TPASS定期票

▲▼ 嘉義TPASS 799定期票及嘉嘉南999定期票正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義TPASS799定期票及嘉嘉南999定期票正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣市和台南市合作推出「嘉義799」、「嘉嘉南999」TPASS定期票優惠方案，26日上午在新營區民治市政中心舉辦記者會，臺南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠共同宣布嘉嘉南生活圈開啟公共運輸新時代。

嘉嘉南三縣市合作推出TPASS定期票方案，只要月付799元，就可無限次搭火車往返嘉義和台南地區共23個車站，還可搭乘嘉義縣市公車、大台南公車跨境嘉義共12條路線與YouBike；月付999元可無限次搭火車往返嘉義、臺南地區各車站及YouBike，還能使用臺南地區公車，包含市區/幹支線、小黃公車、高鐵快捷及觀光公車等。除了月票（30天），同步開放90天的季票預購，即日起正式啟用。

▲▼ 嘉義TPASS 799定期票及嘉嘉南999定期票正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

臺南市政府交通局長王銘德在介紹方案內容時提到，公路局計畫報告顯示，若以每月22個工作日來計算，嘉嘉南地區最長的通勤距離，每個月需花費將近6500元的交通費用。因此，這次推出999元吃到飽方案，確實能幫助民眾大幅節省通勤成本。

公路局嘉義區監理所副所長林衣婕指出，全國22個縣市共推出了31個TPASS方案，其中嘉嘉南地區就佔了7個方案。她強調，中央政府對推動公共運輸的努力不遺餘力，希望民眾能夠充分利用這些優惠。

翁章梁表示，縣市的區分屬於行政上的劃分，但在生活圈上有許多地方實際上是重疊的。他強調，搭乘大眾交通運輸是在最少的車輛下載運最多的人次，不僅有效減少交通擁堵，還能減少空氣污染，因此應該積極鼓勵民眾使用這項方案。

▲▼ 嘉義TPASS 799定期票及嘉嘉南999定期票正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

除了通勤族，翁縣長還提到長青族群的需求。他認為，退休後的長者也可以充分利用TPASS方案，輕鬆暢遊嘉嘉南三縣市的各大景點，這一建議也獲得現場與會人員的一致認同。

嘉義縣府建設處長郭良江表示，因嘉義縣原本沒有MeNGo平台(一站式行動便民交通服務平台名稱)，經過各單位協商及努力之下，加入南高屏既有的MeNGO平台，讓定期票服務範圍涵蓋包含嘉義縣市境內公車、臺南境內公車、YouBike外，更納入嘉義、臺南沿線的臺鐵23個車站，北起嘉義大林站，南至臺南中洲站及沙崙支線，適用範圍超過80公里。

▲▼ 嘉義TPASS 799定期票及嘉嘉南999定期票正式啟用 。（圖／嘉義縣政府提供）

799方案及999方案於上周三(17日)開始預售，為了讓民眾能輕鬆快速購買，特別在嘉義及新營火車站設置短期TPASS實體服務據點，提供購卡、加入會員、買方案及過卡等一站式服務，自114年12月17日起至115年1月5日止，每日中午12時至下午6時有專人提供服務。

嘉嘉南TPASS定期票交通優惠嘉義台南

