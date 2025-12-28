廚餘禁餵豬明年上路　台中環保局協調清運「社區月省500」

▲廚餘禁餵豬政策明年上路，台中環保局協調業者清運。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

中央宣布115年起禁止家戶廚餘養豬政策，廚餘該如何處理？台中市政府環保局主動與社區大樓、清運業者協調，目前已有290個社區由原本的垃圾清運業者續行承攬廚餘併同清運，有的社區甚至每月還省了500元，市府將持續陪伴社區走過轉型期，確保環境品質與民眾生活不受影響。

在禁餵政策影響下，環保局提前盤點可能受影響的社區大樓，並責成清潔隊主動介入協調，秉持「合理收費、確保廚餘清運順暢」原則，協助社區順利銜接新的廚餘清運方式，目前統計有682個社區大樓有廚餘清運問題，其中，已有290個社區由原本的垃圾清運業者同意一併承攬廚餘，其餘社區則持續媒合或正在價格協商。

環保局舉例說明，南屯區永春東路的新宿社區（143戶），原本廚餘委由養豬場清運，每月費用為1500元，如今改由環保公司同時清運，每月僅增加1000元費用，即完成收運模式調整。

環保局也說，為讓社區廚餘清運作業更順暢，請社區各住戶廚餘排出前務必瀝水以減少排出體積，如有廚餘清運問題，請優先洽原一般廢棄物清除業者併同清運處理，如原清運業者有困難請向轄區清潔隊登記協助收運。

原清除業者若有費用不合理調漲情形或無法服務，亦可洽其他合格清除業者承接，合格業者名單可至以下資訊系統查詢：https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/，環保局將協助移轉核定進廠量予新承接清除業者，協助各社區廚餘收運轉型。