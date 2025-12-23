大洗牌！　3星座桃花開

▲3星座把握桃花開。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，冬至大洗牌！農曆年前，巨蟹座、雙魚座、天蠍座桃花開，像是巨蟹有正緣靠近，而天蠍神秘魅力全面升溫。

巨蟹座：正緣靠近、走向承諾

[廣告]請繼續往下閱讀...

冬至後，巨蟹座的感情能量明顯轉向「穩定與承諾」，對宮摩羯的務實力量，讓你不再滿足於曖昧或情緒依賴，而是渴望一段能共同規劃未來的關係。

單身者容易遇到成熟、可靠、願意談長遠的物件；有伴者則適合討論同居、婚姻或實際生活安排。你會感覺被認真對待，也更敢說出自己的需求，這不是轟轟烈烈的戀愛，而是讓你安心的那一種。

雙魚座：浪漫落地、成真關係

雙魚座長期活在情感想像中，但冬至後，宇宙要求你把浪漫「落實」。受摩羯能量影響，原本曖昧、靈魂共鳴式的關係，開始需要一個清楚的定位。

好消息是，只要對方是真心的，這段關係反而能迅速定型，從不確定走向公開與承諾。你會發現真正適合你的人，願意為你走進現實生活，農曆年前是雙魚把愛情從夢裡，牽到現實的一段關鍵期。

天蠍座：神秘魅力、全面升溫

冬至後的天蠍座，幾乎不需要刻意做什麼，就能吸引目光，你的沉穩、深度與若即若離的氣場，在務實能量中顯得特別迷人。社交場合中，容易遇到被你氣質吸引的人，對方可能主動靠近、示好，甚至帶著明確的追求意圖。

對有伴者來說，關係會進入更深層的交流，過去沒說出口的情感，有機會被溫柔理解，這是一段「不張揚卻很有份量」的桃花期。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。