女友父與大伯罹癌你會娶嗎？　陸男衝診所求救引網友正反激戰

▲女友家中兩人患癌，擔心孩子被遺傳，大陸一名年輕人猶豫是否結婚，引起網友討論。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

如果婚前發現女友家族有2人罹癌，這婚還結不結？大陸一名年輕男子日前為此求助醫生，擔心未來孩子也難逃癌魔。專家建議，評估癌症遺傳風險應從癌症種類、發病年齡及血緣遠近三大維度入手。在科學預防的前提下，與其恐懼基因，不如用正確的健檢與生活態度，與伴侶安心走向婚姻。

談婚論嫁時，最怕發現「基因炸彈？」綜合大陸報導，大陸一名年輕人即將論及婚嫁，期間得知女友的爸爸和伯父都患癌，他開始糾結是否結婚，私下請教湖南中醫藥大學第一附屬醫院腫瘤醫學中心副主任王理槐，應該如何評估癌症遺傳風險。

王理槐也轉述當時情況，該名年青人走進診間第一句話就是，「主任，我女友家裡有兩個人得癌症，我還能娶嗎？以後小孩會不會也被遺傳？」

針對年輕人的恐慌，王理槐給出專業分析，首先舉例國際巨星安潔莉娜裘莉就曾因家族遺傳風險高達87%而選擇預防性手術。

▲大陸醫生也給出專業建議。（圖／取自免費圖庫pixabay）

王理槐提醒，擔心不是多餘，但與其盲目焦慮，不如透過三個維度來精準評估這份「愛情的風險」。首先是「看種類」，並非所有癌症都會遺傳，但甲狀腺癌、乳腺癌、結直腸癌及胃癌等具有較強遺傳傾向，如果對方親屬多人罹患同一種癌症，警報級別最高。

其次，「看年齡」癌症好發於50歲後，如果對方家屬在50歲前就發病，說明遺傳基因的「攻擊力」較強，必須引起重視。最後，「看關係」血緣越近風險越高，一級親屬（父母、親兄弟姊妹）的影響力遠大於二三級親屬(叔、伯、姑、舅、姨、祖父母、外祖父母)。

這個話題隨即在網路上引發兩派網友激戰，有人認為「感情無價」「這是一輩子的負擔」「剛好考驗他不是真愛」「你就不會得癌症？」在醫生看來，婚姻並非選擇一位絕對「安全」的伴侶，而是找一個能共同對抗未知的隊友。