　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女友父與大伯罹癌你會娶嗎？　陸男衝診所求救引網友正反激戰

醫院、住院、醫生。（圖／PIXABABY）

▲女友家中兩人患癌，擔心孩子被遺傳，大陸一名年輕人猶豫是否結婚，引起網友討論。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者任以芳／綜合報導

如果婚前發現女友家族有2人罹癌，這婚還結不結？大陸一名年輕男子日前為此求助醫生，擔心未來孩子也難逃癌魔。專家建議，評估癌症遺傳風險應從癌症種類、發病年齡及血緣遠近三大維度入手。在科學預防的前提下，與其恐懼基因，不如用正確的健檢與生活態度，與伴侶安心走向婚姻。

談婚論嫁時，最怕發現「基因炸彈？」綜合大陸報導，大陸一名年輕人即將論及婚嫁，期間得知女友的爸爸和伯父都患癌，他開始糾結是否結婚，私下請教湖南中醫藥大學第一附屬醫院腫瘤醫學中心副主任王理槐，應該如何評估癌症遺傳風險。

王理槐也轉述當時情況，該名年青人走進診間第一句話就是，「主任，我女友家裡有兩個人得癌症，我還能娶嗎？以後小孩會不會也被遺傳？」

針對年輕人的恐慌，王理槐給出專業分析，首先舉例國際巨星安潔莉娜裘莉就曾因家族遺傳風險高達87%而選擇預防性手術。

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸醫生也給出專業建議。（圖／取自免費圖庫pixabay）

王理槐提醒，擔心不是多餘，但與其盲目焦慮，不如透過三個維度來精準評估這份「愛情的風險」。首先是「看種類」，並非所有癌症都會遺傳，但甲狀腺癌、乳腺癌、結直腸癌及胃癌等具有較強遺傳傾向，如果對方親屬多人罹患同一種癌症，警報級別最高。

其次，「看年齡」癌症好發於50歲後，如果對方家屬在50歲前就發病，說明遺傳基因的「攻擊力」較強，必須引起重視。最後，「看關係」血緣越近風險越高，一級親屬（父母、親兄弟姊妹）的影響力遠大於二三級親屬(叔、伯、姑、舅、姨、祖父母、外祖父母)。

這個話題隨即在網路上引發兩派網友激戰，有人認為「感情無價」「這是一輩子的負擔」「剛好考驗他不是真愛」「你就不會得癌症？」在醫生看來，婚姻並非選擇一位絕對「安全」的伴侶，而是找一個能共同對抗未知的隊友。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拍抖音模仿張文！男被爆是老闆　店家急澄清
今最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：能量交換
員工模仿「蹲地丟煙霧彈」炎上！　老闆急發聲：已開除
男女「肉體交疊浮船」海上激戰！　嬌喘聲響徹芭達雅海灘
快訊／UG董事長鞠躬哽咽道歉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　同伴勸架遭「炸毛怒吼」逗樂遊客

鑿牆偷走700萬元黃金！陸賊把贓物「埋自家祖墳墓碑」

竹籤插女性指甲、慘殺嬰兒！　日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

女友父與大伯罹癌你會娶嗎？　陸男衝診所求救引網友正反激戰

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

阿房宮只蓋一半！考古新發現：最早是溼地淺湖　台基建在淤泥上

陸短劇市場衝刺千億市場！　手機大廠小米囤片、華為變現試水溫

扯！同房兩患者體內遺留「鑽頭」　 醫院隱瞞半年：以為影響不大

「我家流出藍色自來水」貴州80住戶質疑能喝嗎？　體檢驚見肺結節

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　同伴勸架遭「炸毛怒吼」逗樂遊客

鑿牆偷走700萬元黃金！陸賊把贓物「埋自家祖墳墓碑」

竹籤插女性指甲、慘殺嬰兒！　日記者翻譯集中營黑幕之書被謀殺

女友父與大伯罹癌你會娶嗎？　陸男衝診所求救引網友正反激戰

陸「液體口罩」熱銷！號稱阻隔99.9%病毒

阿房宮只蓋一半！考古新發現：最早是溼地淺湖　台基建在淤泥上

陸短劇市場衝刺千億市場！　手機大廠小米囤片、華為變現試水溫

扯！同房兩患者體內遺留「鑽頭」　 醫院隱瞞半年：以為影響不大

「我家流出藍色自來水」貴州80住戶質疑能喝嗎？　體檢驚見肺結節

獨／從鄭捷到李承翰殉職到張文恐攻　警仍憑勇氣熱情抓刀客？

為張文隨機攻擊案罹難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

北投第一座社宅！　步行5分到捷運站

桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制　從水洗到厭氧處理都能品嘗

中山、北車砍人案！樂天女孩曝「當天才經過現場」　心痛發聲：想哭

2026春妝5大趨勢！「朦朧粉彩」溫柔卻有深度　丹寧成為彩妝新材質

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄　每天僅2小時可吃飯睡覺

2300萬人受害！南韓SKT遭駭「用戶個資外洩」　賠償金恐達489億

MMA／GD得SOLO男歌手獎 　許願：希望明年拿團體獎

大陸熱門新聞

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

網傳張文為陸籍二代　陸委會：不實訊息

國防授權法軍援台灣10億美元　國台辦要美國「不得實施」

扯！同房兩患者體內遺留「鑽頭」　

「台灣有事論」持續發酵　陸民眾對中日民間交流現兩極觀點

「我家流出藍色自來水」貴州80住戶質疑能喝嗎？

北捷恐攻案　國台辦表示深切哀悼和慰問

香港「宏福苑大火」增至161人亡

1碗580元！26歲鄭州小夥在倫敦賣「胡辣湯」

痔瘡手術9天後離世　陸女生前腿、臀劇痛

阿房宮沒完工！考古新發現：蓋在一片淤泥上

陸男童懊悔「若沒開門，媽媽也許不會死？」　

中國網球選手逄仁龍操縱比賽　禁賽12年

辭任全說了！吳豊山曾以私下管道約張志軍

更多熱門

相關新聞

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

香港惡火「37歲消防員殉職」IG曝光　緊抱10年女友

香港宏福苑26日發生火災，火勢迅速蔓延至8棟建築物中的7棟，造成嚴重的死傷情況，截至27日清晨，已確認44人遇難，其中一名37歲消防員何偉豪殉職，他的同袍發文悼念「落更喇（收工了），兄弟好好休息，我們都為你感到驕傲，我們不會忘記你的，來生再見」，更透露消防員下月將與交往10年的女友結婚。

「索爾」曝失智警訊　專家揭危險因子：聽損、壞膽固醇高最關鍵

「索爾」曝失智警訊　專家揭危險因子：聽損、壞膽固醇高最關鍵

日媒爆真美子曾拒絕大谷翔平邀約

日媒爆真美子曾拒絕大谷翔平邀約

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

AV女優生下「繼兄的孩子」　曬溫馨全家福

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！

美28歲女子「拋棄未婚夫」娶伴娘！

關鍵字：

癌症遺傳婚姻抉擇基因風險健康評估愛情故事

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面