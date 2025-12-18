明明難賺錢！「1類型店面狂開」他超不解　網曝關鍵：月收破百萬

▲原PO認為開咖啡店並不賺錢，為何街上到處都是。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

台灣餐飲業多元，而一名網友發現，街上開了很多咖啡店，「明明就這麼難賺，但為什麼大家這麼喜歡開？」文章引發熱議，「一個夢幻感，跟女生開服飾店一樣」、「朋友花400萬開連鎖咖啡，但座位五個」；也有網友曝成功案例，友人在人潮多的地方開店，「每個月營業額破百萬！」

一名網友在Threads納悶表示，很多人都說開咖啡店難賺錢，但街上店家卻越開越多，大至連鎖品牌、小至個人經營的獨立店家都不斷冒出，讓他百思不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「他們要的是輕鬆生活，活得剛剛好就好，而不是為了變成有錢人」、「朋友花400萬開連鎖咖啡，但座位只有五個...我認真不懂」、「我以為開咖啡廳都是不缺錢，要來交朋友的」、「其實只是不想上班」、「一個夢幻感，跟女生開服飾店一樣」、「利潤其實比小吃店還高」、「因為門檻低就可以當老闆」。

留言串中，一名咖啡店業者坦言，「大部分都是開一個感覺，有自己的一間小店，勉強養得起自己這樣就好，我的客戶如果跟我說要開咖啡店賺錢，我都請他們謹慎思考，我還沒看過做咖啡有賺大錢的」。

不過有網友分享成功實例，「咖啡廳很吃地點的，朋友原本在台北市區開了兩間咖啡廳，生意都一般般，後來一間開在假日很多遊客的景點，每個月營業額破百萬，而且那間不超過三個員工，後來又在其他地方多開兩間，現在賺得盆滿缽滿」。