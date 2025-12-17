　
十分好公益平台舉辦首屆「永續媒合會」！8公益團體與33企業跨界合作

▲▼ 。（圖／）

▲首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，聚集8家公益團體及超過30家企業代表，面對面媒合，盼打造多贏合作的雙邊橋梁。（圖／十分好公益平台提供）

生活中心／綜合報導

面對大環境變動，NPO組織在資源募集上一年比一年艱辛，而為回應 ESG 永續行動的全球趨勢，許多企業也期待能將核心資源提供給真正需要幫助的人。為縮短企業與公益組織的合作落差，「十分好公益平台」經由「黃加藍共益社會企業」籌劃策辦，於昨(16)日舉辦了首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，並由 TSCA 台灣永續傳播協會協辦。現場近百位國內外知名企業與非營利組織代表共襄盛舉，期透過論壇演講建立共識，並透過與企業的面對面媒合會，來分享共益與鏈結的雙方價值，建立永續的多贏良性合作鍊，搭起企業與NGO/NPO組織的橋樑，打造台灣永續的下一哩路。

永續浪潮下的角色轉變 企業與公益組織需要更精準的鏈結

「十分好公益平台」表示，自2024年6月透過社團法人台灣公益團體自律聯盟的全力協助，成立十分好公益平台後，執行團隊傾全力陪伴無數個公益組織進行倡議與行銷公關等教育的推廣挹注。進行年餘發現，非營利組織除了欠缺許多行銷資源外，也非常需要來自企業端的資源(包括金援)；而企業端也常因缺乏ESG的系統化規劃，使永續行動的社會影響力與投入資源不成比例，甚至造成許多重覆與浪費。經此深度洞察，十分好公益平台遂催生了首屆《共益與鏈結－永續媒合高峰會》的誕生，讓企業與公益組織能進行更深度的對話，讓具體的媒合行動成為一個讓雙方真正連結、共同把好事做大的平台。

▲▼ 。（圖／）

▲台灣世界展望會會長李紹齡(右)、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸(左)、十分好公益平台的永續長黃鼎翎(中)同台，以不同角度談論公益團體與企業永續如何相輔相成。（圖／十分好公益平台提供）

三大重量級講者同台 揭開永續共益新時代

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》分為論壇演講及媒合會兩大主題，論壇中特別邀請三位深耕永續與公益領域的重量級講者：台灣世界展望會會長李紹齡、資誠永續發展服務副總經理蔡佳芸，以及十分好公益平台的永續長黃鼎翎；三位講者從不同角度分享如何讓公益從「被支持者」轉變成「與企業共創目標的夥伴」、企業在永續潮流中如何以行動帶來真正的改變，以及 ESG 如何成為企業邁向長遠競爭力的核心驅動力。同時也直指公益組織面臨資源需求時的角色轉變，如何成為企業渴望的適切夥伴，讓雙方合作能共創多贏的長期永續成果。

近百位企業與NGO/NPO代表齊聚 讓雙方「精準媒合」

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》媒合會中，邀請到現有「十分好公益平台」的8家公益團體會員與現場超過30 家橫跨餐飲、科技、壽險、醫療、服飾、美妝等多元領域的企業夥伴，以及永續顧問與社會創新團隊近百位的貴賓參加，進行「面對面媒合」與「需求導向的合作設計」交流，希望讓公益組織真的需求能被企業看見，也讓企業找到真正可信賴的公益夥伴，以及可落地的永續行動方案，讓永續目標不只是企業責任，更能成為創造共享價值的好願景與好生意。

▲▼ 。（圖／）

▲十分好公益平台催生《共益與鏈結－永續媒合高峰會》，提供公益團體與企業代表面對面媒合，避免資源重疊浪費，共同把好事做大。（圖／十分好公益平台提供）

十分好公益平台永續長黃鼎翎表示：「在永續逐漸成為企業治理核心的當下，企業不僅面臨 ESG 的國際要求，也被期待在公益與社會議題中扮演更積極的推動者；而台灣的公益組織有熱情、有願景、長期推動社會各項公益計畫，在現實裡卻往往礙於資源受限或分散，讓長期計畫受限或無以為繼，相對可惜。藉著此次高峰會的發起，即是希望提供一個系統化、可落地的合作機制，讓企業的永續投入不再只是單一行動，而能與社會公益需求真正接軌，也讓公益組織的行動有更多的可能與長期挹注，這種分享共益與鏈結的雙方價值，將成為永續推動的新趨勢，更將建立一種永續的多贏良性循環新價值。」

《共益與鏈結－永續媒合高峰會》透過跨界合作的方式，搭建起企業與非營利組織之間的永續合作橋樑，讓永續不僅是口號，更能落實於行動，並真正靠近每一個企業、每一位公民，將讓台灣的永續發展有更多新的可能與具體效益。

十分好公益平台

