生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節前後注意「規模6以上」地震！專家示警：台灣已112天沒發生

▲台南維冠大樓劉姓受災戶對台南市政府、工務局提出近2.8億元國賠案，台南地判台南市政府勝訴。（圖／記者林悅翻攝）

▲2016年2月6日小年夜，高雄美濃發生規模6.6地震，造成台南維冠大樓倒塌。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

2016年2月6日小年夜，高雄美濃發生規模6.6地震，造成台南維冠大樓倒塌。距離春節約2個月，地震專家郭鎧紋今（17日）表示，根據台灣過去30年統計資料，規模6以上地震發生間距約100天，但參考過去3年資料，間距約158天跟162天，若以此推測，下次發生規模6以上地震可能在明年春節前後，提醒民眾做好備案規劃。

2016年小年夜，高雄美濃發生規模6.6地震，其中台南新化震度最大，造成台南維冠大樓倒塌及115死、96傷，明年即將滿10年。而包括高雄美濃強震，從2002年至今，在春節前後發生六起規模6以上（M6+）地震，儘管距離春節還有2個月，地震專家也提出統計資料，提醒民眾注意。

地震專家郭鎧紋表示，雖然地震無法預測，但根據過去30年氣象署統計資料，在台灣發生M6+以上地震的平均間距約100天，這只是一個參考值，若從2023年10月24到2025年12月16日為止，台灣17個M6+地震時序圖就可以看出來，接近100天的只有1次，也就是2024年5月10日在2024年8月16日，間距為98天。

郭鎧紋進一步表示，若以過去3年期間，較長間距158至162天為參考值，加上截至今天為止，台灣已經112天沒有出現M6+地震，下一次台灣發生M6+地震，可能落在明年2月，也就是接近春節期間。

郭鎧紋重申，地震無法預測，但從統計資料可以提供一些參考，加上春節期間，民眾可能要回家團聚或規劃出遊，氣象署地震中心人力也比較少，建議大家可以提前做一些備案，畢竟有備無患。

12/15 全台詐欺最新數據

509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄台南連4震　專家：有助降低大規模地震風險

高雄甲仙區昨日晚起接連發生3起地震，最大規模達4.7，加上台南今早又發生規模4地震，接連地牛翻身讓民眾擔憂是否為大地震前兆。地震專家郭鎧紋今（12日）指出，這4起地震都是今年1月21日規模6.4地震的餘震，規模小於5地震有助於累積能量釋放，降低爆發大規模地震風險，民眾不用太擔心。

日本7.6地震「可能是前震」　專家示警：後續規模8機率增百倍

雲林古坑連2震　專家：推測和大尖山斷層系統有關

苗栗罕見連3震　專家揭成因：「新竹前緣構造」地底破裂

南美7.6地震約125顆原子彈威力　專家示警：台日留意規模7強震

郭鎧紋春節地震M6+

