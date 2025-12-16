檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

▲「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平台」捐贈儀式，由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文等人代表出席 。（圖／中信銀行提供）

記者黃宥寧／台北報導

查詐不用再等公文！為強化查緝電信詐騙效能、加速返還被害人財損，台灣高等檢察署今（16）日與中國信託商業銀行舉行「檢銀打詐平台」捐贈儀式，正式啟用由中信銀行捐贈建置的數位資訊平台，透過公私協力、跨機關合作，提升檢察機關溯源查緝詐騙集團的效率。

台高檢署表示，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，以「強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為核心目標，並強調公私部門協作。此次「檢銀打詐平台」即是在該政策架構下，結合金融機構資源，協助檢察機關加速查調金融資料，提升辦案速度。

台高檢署檢察長張斗輝指出，統計顯示，今年1至10月新收電信詐騙案件，占全般刑案比為24%，相較2023年高峰期的31%，已有明顯下降；其中，單純人頭帳戶案件占比，也從2023年的83%，降至57%。不過，隨著詐騙集團結合AI、網路與金融科技，手法持續翻新，偵辦單位仍須不斷提升科技與AI分析能力，才能有效抑制詐欺犯罪。

張斗輝表示，台高檢署已於2024年12月24日與中信銀行簽署合作意向書，經雙方多次需求訪談與系統介接討論後，「檢銀打詐平台」已完成建置，並於今年11月率先由台北地檢署與桃園地檢署進行測試。

▲中信銀行捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」，高檢署檢察長張斗輝（右）致贈感謝狀予中信銀行董事長陳佳文。（圖／中信銀行提供）

透過該平台，檢察機關可直接以數位電子傳輸方式調取金融資料，包括ATM影像、ATM設置地點、分行騎樓與入口監視畫面、臨櫃影像，以及申辦網銀、約定轉帳文件、交易傳票等業務資料，並可進行一般金融資料與異動紀錄查詢。資料調取時間約2至3個工作天，相較過去仰賴公文往返，速度提升5倍以上。

台高檢署強調，平台上線後，將有助於迅速鎖定車手行蹤、回溯資金流向，對查緝幕後詐騙集團具高度實質助益。此次合作不僅是檢銀公私協力的重要里程碑，也象徵打詐工作邁向數位化、即時化新階段。

台高檢署未來將持續精進懲詐策略，透過跨部會合作與公私協力，全面提升打擊電信詐欺犯罪的效能，守護民眾財產安全。