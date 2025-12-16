　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

▲▼ 。（圖／中信銀行提供）

▲「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平台」捐贈儀式，由高檢署檢察長張斗輝與中信銀行董事長陳佳文等人代表出席 。（圖／中信銀行提供）

記者黃宥寧／台北報導

查詐不用再等公文！為強化查緝電信詐騙效能、加速返還被害人財損，台灣高等檢察署今（16）日與中國信託商業銀行舉行「檢銀打詐平台」捐贈儀式，正式啟用由中信銀行捐贈建置的數位資訊平台，透過公私協力、跨機關合作，提升檢察機關溯源查緝詐騙集團的效率。

台高檢署表示，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，以「強化防詐意識、減少發生數及降低財損數」為核心目標，並強調公私部門協作。此次「檢銀打詐平台」即是在該政策架構下，結合金融機構資源，協助檢察機關加速查調金融資料，提升辦案速度。

台高檢署檢察長張斗輝指出，統計顯示，今年1至10月新收電信詐騙案件，占全般刑案比為24%，相較2023年高峰期的31%，已有明顯下降；其中，單純人頭帳戶案件占比，也從2023年的83%，降至57%。不過，隨著詐騙集團結合AI、網路與金融科技，手法持續翻新，偵辦單位仍須不斷提升科技與AI分析能力，才能有效抑制詐欺犯罪。

張斗輝表示，台高檢署已於2024年12月24日與中信銀行簽署合作意向書，經雙方多次需求訪談與系統介接討論後，「檢銀打詐平台」已完成建置，並於今年11月率先由台北地檢署與桃園地檢署進行測試。

▲▼ 。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行捐贈高檢署「檢銀打詐平臺」，高檢署檢察長張斗輝（右）致贈感謝狀予中信銀行董事長陳佳文。（圖／中信銀行提供）

透過該平台，檢察機關可直接以數位電子傳輸方式調取金融資料，包括ATM影像、ATM設置地點、分行騎樓與入口監視畫面、臨櫃影像，以及申辦網銀、約定轉帳文件、交易傳票等業務資料，並可進行一般金融資料與異動紀錄查詢。資料調取時間約2至3個工作天，相較過去仰賴公文往返，速度提升5倍以上。

台高檢署強調，平台上線後，將有助於迅速鎖定車手行蹤、回溯資金流向，對查緝幕後詐騙集團具高度實質助益。此次合作不僅是檢銀公私協力的重要里程碑，也象徵打詐工作邁向數位化、即時化新階段。

台高檢署未來將持續精進懲詐策略，透過跨部會合作與公私協力，全面提升打擊電信詐欺犯罪的效能，守護民眾財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡
勞工2026請假新規！　9大QA一次看
柬轟炸泰平民區！「大火吞民宅」畫面曝
快訊／夾殺23歲女！駕駛是知名鹽酥鴨老闆
快訊／張宏年死因不明！　將解剖釐清
快訊／新店嚴重車禍　女騎士「臟器外露」當場死亡
快訊／00919換股！8進8出
200kg巨輪擊中特斯拉！　超衰新車才落地

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／前議長張宏年清晨辭世！中檢認死因不明　將解剖釐清死因

打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」當場慘死

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

撞路邊自小客！阿北落跑被攔下　竟辯：碰一下而已何必找警察

女外送員捲26萬元「手機+現金」跑路　北市警赴台中逮人

奪命駕駛身分曝！安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

快訊／前議長張宏年清晨辭世！中檢認死因不明　將解剖釐清死因

打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

快訊／新店奪命車禍！　女騎士遭捲水泥車底「臟器外露」當場慘死

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

檢銀聯手打詐！高檢署攜中信啟用神盾阻詐　查調金融資料快5倍

台大醫院雲林分院打造偏鄉婦幼防護網　獲政府服務獎肯定

李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

國光客運朝馬站月底搬遷　新地主可能規劃曝光

柯文哲再批檢方編故事　被問高虹安二審改判只「ㄏㄥˋ」了一聲

曾豪駒回鍋桃猿又掌中華隊　蔡其昌認為不是問題：國家隊照規劃

海巡北部分署副分署長上任　邱泰豐到任強化勤務整合

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

最新畫面！英勇夫妻「肉身對峙」澳洲槍手　雙雙中彈相擁亡

上月才開唱！民歌教父楊弦驟逝　遺孀悲痛發聲：很抱歉

【另類車聚？】宜蘭馬路驚見整排電動代步車！

社會熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

即／高虹安涉詐領助理費大逆轉！二審僅依偽造文書判6月

快訊／高虹安重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

獨／孤兒護理師車禍亡！育幼院長忍淚相驗…雙方悲苦身世曝光

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

「便當法官」施志遠　私下接案遭送評鑑

當場撞死垃圾車女作業員　賓士男酒測值0.95

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面