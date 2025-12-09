現象級BL台漫《16647》打敗日漫！2025「台灣書市5大變化」公開

▲2025年台灣書市5大趨勢變化，BL現象級台漫《16647》打敗眾多知名日漫。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文策院統計全台新書出版量下降近10%，不過誠品書店今（9日）公布「2025年度閱讀報告」，過去一年出版品銷量達930萬冊，相較前一年逆勢成長近3%。新會員讀者中近一半是Gen Z世代，電子書也持續成長，甚至還有BL現象級台漫《16647》打敗眾多知名日漫躋身TOP10。

▲實體書店、書展、主題活動若能創造「額外的體驗感」，仍有機會帶動閱讀成長。（圖／記者林育綾攝）

閱讀報告顯示，在出版量縮減的情況下，實體書店、書展與主題活動若能創造「額外的體驗感」，仍有機會帶動閱讀成長，例如今年暑假以動漫為主題的活動，結合主題店布置、講座、音樂會、電影放映，帶動輕漫圖書營收明顯成長，29歲以下購書會員人數大幅增加，若把閱讀跟流行文化、IP體驗連在一起，年輕讀者就願意走進書店。誠品根據2025年銷售與會員數據，整理出5個閱讀趨勢觀察：

1、Z世代讀者增加

報告顯示，今年新加入的會員中，近5成是Gen Z讀者；在電子書平台上，21至35歲讀者占比也超過5成。優惠選書、限量贈品與主題活動，對年輕族群依然有吸引力，例如固定推出的「月讀一冊77折」，過去一年就有50萬人參與，也帶出一波「指定書目＋周邊收藏」的風潮。對許多年輕人來說，進書店不只是單純買書，而是把逛書店當成一種「行程」與「體驗」。

▲BL台漫作品《16647》打敗眾多知名日漫躋身TOP10。（圖／記者林育綾攝）

2、台漫崛起，現象級作品打敗日漫

漫畫與圖文書榜單中，台漫的存在感越來越強，像是BL作品《16647》打敗眾多知名日漫躋身TOP10。出版社也積極經營台灣在地作家，開發相關周邊。

另外，IP能量橫跨漫畫、童書、圖文書，療癒系IP「吉伊卡哇」竟一舉佔6席，成為2025年人氣王；童書明星角色亦透過大量授權合作，舉凡人偶見面會、兒童玩教具設計等，皆大受歡迎。

3、紙本、電子不是2選1，重度讀者是「2選2」

電子書市場在2025年持續成長，許多新書也開始「紙電同步」推出。閱讀報告中有一個有趣的發現，同時購買紙本書與電子書的會員，平均購買冊數是只買紙本會員的2.2倍，購書金額也多出約120%。對這群讀者來說，紙本帶來的是收藏感與手感，電子書則提供隨身、隨時閱讀的方便性，兩者並不是彼此取代，而是互相補位。





▲《世界上最透明的故事》以「只能讀紙本才有完整體驗」的方式成功引起討論。（圖／記者林育綾攝）

4、經典回潮，透過新設計重新對話年輕讀者

今年不少經典文學作品，以紀念版、典藏版或文庫本形式重新上市，搭配新的設計語言與排版，讓老作品用新樣貌回到讀者面前。像推理結構與書籍設計緊密結合的《世界上最透明的故事》，就以「只能讀紙本才有完整體驗」的方式成功引起討論。

而《傲慢與偏見》珍奧斯汀250歲冥誕紀念版，以及全套7冊、以漸層與線條重構時間意象的《追憶似水年華》繁體中文全本，反映出只要在內容與外觀上同時用心，經典仍有機會被新世代重新發現。

5、華文創作走向國際，本地故事賣到多國版權

今年華文文學在國際版權市場的表現同樣亮眼，楊双子的《臺灣漫遊錄》售出超過10種語言版權，英文版《TaiwanTravelogue》也成為外文書系統中的暢銷作品；旅美小說家李佳穎的《進烤箱的好日子》則以犀利又帶黑色幽默的筆調，獲得國際大型出版社青睞，版權陸續售出多國。

從數據來看，讀者對「有濃厚地方感、又能說出普世情感」的作品接受度愈來愈高，台灣故事正以小說為起點，走向更大的世界。

▲誠品公布「2025年度閱讀報告」，觀察書市5大趨勢。（圖／記者林育綾攝）



從2025年的閱讀現象整體來看，新書變少，但讀者沒有消失，年輕世代願意為IP、體驗與設計感買單；而紙本與電子不再是2選1，是讓閱讀延伸到不同情境的工具。

誠品董事長吳旻潔表示，從數據來看，讓她更留意需要重視「跟讀書人的關係經營」，實體書店難得的是創造跟一本書「巧遇」的體驗，是演算法無法取代的現場魅力。而誠品未來社區型書店減少，但會重視書店外是否有更大的空間，像「廣場」一樣能舉辦活動、戶外電影等，讓更多元的文化和人們凝聚。

