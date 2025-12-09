慘！35歲人夫罹無精症+睪丸癌　崩潰喊「自摸都以為正常」

▲35歲的人夫求子2年失敗，經檢查後確認為「無精症」，轉診至泌尿科後又發現罹患睪丸癌。（示意圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

一對結婚2年的夫妻因遲遲無法懷孕，四處求醫後轉至茂盛醫院，35歲的人夫經檢查後確認為「無精症」，轉診至泌尿科後，醫師觸診發現其右側睪丸有不明硬塊，經手術切除化驗，確診為第一期睪丸癌。所幸發現得早，存活率高達99%，但未來需透過僅存的左側睪丸取精、凍精，再進行試管療程，才能一圓求子夢。

▲睪丸癌並非只影響已婚男性。生殖醫學科醫師陳忠義分享，曾有一名25歲未婚男子也被診斷出睪丸癌，父母著急不已。（圖／茂盛醫院提供）



台中茂盛醫院男性泌尿科醫師陳卷書表示，該名35歲患者因精液中完全沒有精子，前來做進一步檢查。觸診時，他發現患者右側睪丸有一硬塊，當下即懷疑是睪丸癌。患者與妻子對此都非常訝異，表示：「自己摸都以為是正常的，不覺得有問題。」陳卷書醫師解釋，早期睪丸癌多數沒有明顯症狀，因此不易察覺。

手術切除硬塊並化驗後，證實為第一期睪丸癌，癌細胞尚未擴散。陳卷書醫師指出，在切除前已確認右側睪丸完全無法製精，因此只能將生育希望寄託在左側。後續將安排二次手術，從左側睪丸取精並冷凍保存，為試管嬰兒療程預做準備。

▲陳卷書醫師建議男性平時應定期自我檢查，用手觸摸睪丸是否有不明硬塊、腫脹或疼痛，並可用「OK手勢」圈住測量大小，若發現異常應立即就醫。（圖／茂盛醫院提供）



不過，睪丸癌並非只影響已婚男性。生殖醫學科醫師陳忠義分享，曾有一名25歲未婚男子，在父母陪同下急切要求「凍精」。一問之下才得知，他剛被診斷出睪丸癌，家人擔心手術後會影響生育能力，甚至「斷後」，因此趕在手術前來保存精子，為未來留下一線生機。

茂盛醫院指出，根據衛福部111年最新癌症登記報告，睪丸癌位居台灣男性癌症發生率第18位，年度新增317名病例，且好發於20至39歲的青壯年男性，建議18歲以上男性可考慮檢驗精液品質，平時應定期自我檢查，用手觸摸睪丸是否有不明硬塊、腫脹或疼痛，並可用「OK手勢」圈住測量大小，若發現異常應立即就醫。此外，也應避免青春期盛行的「阿魯巴」等撞擊鼠蹊部的危險遊戲。