台大醫申請入學「棄英文改採社會」　3校醫學系二階甄試撞期

▲劉駿豪提醒，明年自費醫牙與中醫系共有7個校系組採計社會科。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

115年大學申請入學簡章日前公布。升學輔導專家分析，包括台大醫學系等3個系組，一階篩選科目均捨學測英文科、改採社會科，採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系增至7個，而台大、陽明交大及成大等3校醫學系，二階甄試日期都是明年5月16日，考生必須面對三選一的困難抉擇。

大學甄選委員會日前公告115學年申請入學招生名額，申請入學招生有64所大學院校、2206個學系（組）參加，提供5萬450個招生名額，比114學年度減少404個，申請入學招生學系使用學測英文科作為檢定科目最多，高達1098個校系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，升學輔導專家劉駿豪表示，114學年申請入學一階篩選，只有馬偕與輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系及牙醫系等4個自費校系採計社會科成績，但115年則有台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及乙組等3個系組加入，採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系增為7個，顯示社會科逐漸獲得重視。

劉駿豪提醒要參加115年申請入學的考生，若以醫學系、牙醫系或中醫系為目標，建議社會科仍要有一定時間準備，否則容易錯過這7個系組的選填機會。另台大、陽明交大及成大等3校醫學系，二階甄試日期都是明年5月16日，考生必須面對三選一的困難抉擇。

此外，劉駿豪表示，包括政大外交系、台北大學應用外語系，之前都以多個科目進行一階篩選，現卻改成以國文科單科成績分高下，變動劇烈；另社會組科系的台大社會系，之前看數B，現在則改成看數A，預期將收到很不一樣的學生。

劉駿豪分析，大學校系申請入學一階篩選從原本看數B改成看數A，這在台大、政大的商管學系非常普遍，但在非商管學系很少見。考生在申請入學只能選填6個校系，希望考生每個校系都不要浪費掉，沒把握的就不填，而大學校系若大幅改變篩選方式，而考生對於過篩與否沒有信心，就容易捨棄。