青森強震釀23傷　今晨解除海嘯警報

▲日本青森縣規模7.5強震，今晨海嘯警報已解除。（圖為深夜畫面／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

日本青森縣東方外海昨晚11時15分左右發生規模7.5強震，氣象廳指出，岩手縣久慈港觀測到最高70公分海嘯，各地也出現50公分不等的海嘯水位。地震造成至少23人受傷、800戶停電，交通與公共設施一度中斷，目前海嘯警報與注意報均已解除。

日本氣象廳稍早將地震規模由7.6下修至7.5。消防廳表示，23名傷者中有1人傷勢嚴重，多數是因搖晃導致物品掉落造成受傷。青森縣八戶市一間飯店內有多人受傷，東北地區另有1名男子因車輛墜入震出的坑洞而輕傷。

▲日本青森縣規模7.5強震。（圖／達志影像）



官房長官木原稔呼籲民眾在警報解除前務必前往高處或避難中心，並強調部分地區約800戶停電，新幹線與地方列車一度停駛。東北電力公司原先通報數千戶受影響，後更新為數百戶停電。

日本首相高市早苗表示，政府已成立緊急應變小組，全力掌握災情，並呼籲民眾務必配合地方政府指示，「一旦感覺地震，請立即做好避難準備」。防衛大臣小泉進次郎說明，八戶空軍基地已接收約480名避難居民，自衛隊亦派出18架直升機進行災情偵察。

此外，NHK報導，北海道新千歲機場因航班延誤，有約200名旅客被迫滯留過夜。當局提醒，由於餘震仍可能發生，居民應保持警戒並注意最新資訊。