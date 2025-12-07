快訊／北市信義區警匪追逐！毒販逃逸撞5車遭逮　2人受傷送醫

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北市信義區捷運後山埤站旁，今（7）日下午發生警匪追逐事件，信義分局員警追捕毒販，毒販頑強抵抗開車逃逸，追逐到玉成街衝撞兩台汽車、三台機車，最終警方將人攔下，帶返所偵辦，該起事故造成34歲男騎士、51歲女騎士共2民眾受傷，送北市忠孝醫院治療。

信義分局五分所今日16時許執行巡邏勤務時，員警在中坡北路與永吉路口發現一部自小客車違規行駛，示意攔查時，駕駛陳姓男子（65年次）竟突然加速狂飆逃逸，全程闖紅燈，情況相當危險。員警立即展開尾隨追緝，然陳嫌仍沿路逃逸、闖數紅燈，後於忠孝東路五段右轉玉成街152號前，擦撞1部汽車及2輛普重機車，其中2名騎士當場倒地受傷。警員第一時間通報119，先將受傷民眾送醫，幸均無生命危險。

警方將陳男制伏後，在車內赫然發現 依托咪酯、安非他命、愷他命等多種毒品，立即通知南港交通分隊處理事故，並將嫌犯帶返所進一步偵辦。初步研判，陳嫌疑因持有毒品企圖規避查緝而高速逃逸，全案詢後將依違反毒品危害防制條例、公共危險移送臺北地檢署偵辦。

信義分局強調，拒檢逃逸不僅無法脫罪，更可能造成重大災害，警方對此類危害公共安全案件採零容忍態度，全力打擊毒品與各類危險駕駛行為。