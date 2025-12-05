國民兵華府遇襲喪命　川普下令降半旗致哀

▲國民兵華府喪命，川普下令降半旗致哀。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

來自西維吉尼亞州的國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）上週在白宮附近的巡邏任務中遭遇槍擊，結果不幸身亡。美國總統川普（Donald Trump）隨即宣布，全美各地從即刻起降半旗悼念貝克斯特羅姆，表達全國對她的敬意。

根據白宮公告，川普依據總統職權，下令自即刻起到12月4日傍晚，全美所有公共建築、軍事基地及各地美國國旗都要降半旗。這項指令也包括華盛頓特區、各州、屬地及所有美國海軍艦艇。此外，美國駐外使館、領事館和海外設施，包括軍事基地和海軍艦艇，也同時在這段期間降旗哀悼。

感恩節前夕，白宮附近兩條街外驚傳槍擊案。據外媒報導，29歲的阿富汗籍嫌犯拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）持槍先開火擊中一名國民兵，隨後又向另一名國民兵連續射擊。受害者分別是20歲的貝克斯特羅姆和24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe），貝克斯特羅姆最終傷重不治。

案發後，現場搭起臨時紀念碑，放上貝克斯特羅姆的照片，許多人前來悼念。昨天更有民眾在地鐵站出口舉標語，呼籲讓國民兵回家。川普自八月起部署國民兵維持秩序，至今華府地鐵站都能見到國民兵身影。