國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普、盧安達、民主剛果總統簽和平協議　成效被質疑

▲▼美國總統川普曾怒斥女記者「閉嘴，小豬」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）今天在華盛頓，與剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）及盧安達總統卡加米（Paul Kagame）共同簽署和平協議與關鍵礦產合作案。儘管美方大力推動，剛果東部的暴力衝突尚未平息，外界對這份協議的成效仍充滿疑慮。

川普（美國總統）在華府接待齊塞克迪（剛果民主共和國總統）和卡加米（盧安達總統），主持和平協議及重要礦產合約的簽署。他在唐納．J．川普和平研究所（Donald J. Trump Institute of Peace）舉行的儀式上表示，這可能是個「偉大的奇蹟」，還強調美國會和這兩國在稀有金屬開採上合作，預期能創造龐大商機。

談及兩位非洲領袖，川普認為過去彼此為敵，如今有望攜手利用美國帶來的經濟好處。不過，齊塞克迪和卡加米態度較為謹慎。近期在剛果東部，武裝組織「3月23日運動」（M23）與剛果政府軍交戰，M23被聯合國指控獲盧安達支持，讓外界憂心和平協議能否真正終止衝突。

卡加米坦言，「未來肯定有高低起伏」，齊塞克迪則形容這是「新起點但路途艱辛」。剛果東部長期動亂已奪走數十萬生命。川普則自豪地說，自己重掌白宮後已終結八場戰爭，這次也盼能為剛果帶來和平。五個多月前，兩國外交部長也曾與川普會談，宣佈另一份終結衝突的協議，但戰火至今未止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

