生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣遊客東京逛周邊店喊一句話　店長嘆：被誤會很悲傷

記者黃翊婷／綜合報導

一名在日本東京經營動漫周邊商店的台灣店長表示，店內販售的商品都是正版授權商品，但近半年來部分台灣遊客來到店裡，隨意翻動幾下三麗鷗商品，就大聲說「這些都是盜版的吧」並離開，讓店長覺得很難過。文章公開之後，不少台灣網友紛紛留言力挺店家，還有人直接以行動支持，表示明年1月赴日一定會去店裡光顧。

▲ 凱蒂貓（Hello Kitty）。（圖／ETtoday資料照）

▲三麗鷗有許多知名人氣角色，包含Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂等等。（示意圖／ETtoday資料照，非文中的商店。）

原PO在Threads上發文表示，近期發生一件令人難過的事情，部分台灣遊客來到店裡，卻只是隨意翻動幾下三麗鷗商品，就大聲說「這些都是盜版的吧」並離開，雖然店長聽到台灣人口音很開心，但一直被誤會也很悲傷，所以希望大家不要這樣做，畢竟「沒看過的款式」不代表就是盜版。

文章公開之後掀起其他網友留言熱議，絕大多數網友都是力挺店家，「無法分辨的人真的很多，只會不懂裝懂」、「賣正版真的很為難，賣太貴客人不想買，特價賣又會被覺得是盜版」、「碼住，1月去日本要逛」。

還有熱心網友留言提供解決辦法，「直接大聲回『都是正版的』」、「日本好像不能明目張膽賣假的，我覺得可以用各國語言寫『本店所有商品皆是正品』」。

上掀式行李箱雖然已經推出許多年，但在疫情過後又開始廣受到台灣粉絲的喜愛，尤其是1：9類型的硬箱更成為不少人出遊的首選，究竟為何這類型的單品大受歡迎？是從什麼時候開始的呢？帶你一起來解析。

外交部：理解並尊重中國是日本一貫立場　日「從未承認」中方主張

刺蝟見指甲剪　超委屈縮成海膽

日台交流協會：有人試圖以武力單方改變現狀

