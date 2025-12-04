蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

▲北市消防局展現智慧消防、韌性治理新高度。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市長蔣萬安領軍的「台北隊」邁入就職三週年，市府今（4）日公布消防局近年在智慧消防、科技救護、災害整備與人員照護等面向的成果。蔣萬安強調，「市民的安全，是政府每天都要做到的基本功」，也是消防人員每天工作的起點。

北市消防局指出，為守護高壓勤務下的同仁，近年推動新版健康檢查制度，將心理壓力評估納入年度健檢，並與聯合醫院合作，建置更完整的健康管理與照護機制，期望提升職安與執勤安全。

▲北市消防局拿下「2025城鎮韌性演習」特優與「強韌台灣整備計畫」特優。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在防災整備方面，消防局近年在中央多項評比中表現亮眼，包含行政院「2025城鎮韌性演習」特優、內政部「強韌台灣風災震災整備計畫」特優，展現北市在韌性社區與防災士培訓上的深耕成果。

緊急救護部分，消防局透過科技導入提升反應速度，電子救護紀錄系統整合救護車載具與生命徵象監測，今年代表北市獲「奪金安獎」績優單位；同時與衛生局合作建置急重症整合系統APP，使院前資訊能更即時回傳，朝「救護資訊零誤差」目標前進。

▲北市消防局奪雙特優肯定。（圖／AI製）

消防局近年也在國內外屢獲肯定，包括 IDC 亞太區未來企業大獎、亞洲 EMS「最佳機構獎」、EMS 金梧桐團體獎等；今年城市競爭力調查中，「公共安全與消防」項目更奪下六都第一。

蔣萬安表示，面對多元災害挑戰，消防局將持續強化科技救災、充實人力、深化心理照護，並持續推動社區防災教育，打造兼具智慧、韌性與人本的現代化防災城市。