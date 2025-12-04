　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市消防局展現智慧消防、韌性治理新高度。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市長蔣萬安領軍的「台北隊」邁入就職三週年，市府今（4）日公布消防局近年在智慧消防、科技救護、災害整備與人員照護等面向的成果。蔣萬安強調，「市民的安全，是政府每天都要做到的基本功」，也是消防人員每天工作的起點。

北市消防局指出，為守護高壓勤務下的同仁，近年推動新版健康檢查制度，將心理壓力評估納入年度健檢，並與聯合醫院合作，建置更完整的健康管理與照護機制，期望提升職安與執勤安全。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市消防局拿下「2025城鎮韌性演習」特優與「強韌台灣整備計畫」特優。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在防災整備方面，消防局近年在中央多項評比中表現亮眼，包含行政院「2025城鎮韌性演習」特優、內政部「強韌台灣風災震災整備計畫」特優，展現北市在韌性社區與防災士培訓上的深耕成果。

緊急救護部分，消防局透過科技導入提升反應速度，電子救護紀錄系統整合救護車載具與生命徵象監測，今年代表北市獲「奪金安獎」績優單位；同時與衛生局合作建置急重症整合系統APP，使院前資訊能更即時回傳，朝「救護資訊零誤差」目標前進。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲北市消防局奪雙特優肯定。（圖／AI製）

消防局近年也在國內外屢獲肯定，包括 IDC 亞太區未來企業大獎、亞洲 EMS「最佳機構獎」、EMS 金梧桐團體獎等；今年城市競爭力調查中，「公共安全與消防」項目更奪下六都第一。

蔣萬安表示，面對多元災害挑戰，消防局將持續強化科技救災、充實人力、深化心理照護，並持續推動社區防災教育，打造兼具智慧、韌性與人本的現代化防災城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了
快訊／老翁拿汽油衝房仲家　爆衝突送醫
蔡瑞雪撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍
高雄驚傳墜樓！住戶開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞
陸軍射擊砲彈偏飛　連撞3民宅
Joeman默認有女友！　新歡身分疑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

高雄小港驚傳墜樓！住戶返家開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆壁倒了...恐怖出軌射穿曝光

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

高雄小港驚傳墜樓！住戶返家開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞

陸軍出包！砲彈偏飛連撞3民宅　牆壁倒了...恐怖出軌射穿曝光

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

馬防部士官「為6萬元」淪共諜　洩露國家機密遭起訴求刑12年

闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤...撞擊畫面曝光

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害悔跟H結婚　

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之悖論及侷限

萬寶龍致敬皇后樂團　招牌曲名、舞台服裝元素躍上筆身

獨家／17.5巨根男優「是情慾按摩師」！ 　紅到大咖女主持人都點菜

指南山英雄會促宗教文化交流　邱佩琳：正念信仰護國祈民安

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市府要追究責任：依規懲處

為打詐封鎖小紅書一年　粉專：照這邏輯，臉書要不要也封

解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

【最心酸的】替城市辛苦36年！32元電鍋讓清潔員淪被告

社會熱門新聞

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬：想閃被拉回

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

即／鯛魚排禁藥出大包　警緊急協尋女研究助理

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

男帶槍吃黑輪裝老大　台中警掌握身份：是BB槍

更多熱門

相關新聞

台智光案北市遭求償近5千萬　蔣：一定提上訴

台智光案北市遭求償近5千萬　蔣：一定提上訴

台灣智慧光網公司因警用監視器網路預算，涉嫌賄賂議員引起爭議，民國113年4月台北市長蔣萬安下令北市警察局與台智光解除子約，並將3M費率從每月2200元調至1761元，卻反遭台智光提起訴訟要求支付價金差額及利息共4771萬元，台北地院11月18日宣判北市警局一審敗訴。台北市長蔣萬安今（4日）在市總質詢表示，一定會提上訴，並承諾明年將採用非對稱頻寬。

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

何時請辭副市長投入初選？　李四川：不會那麼早走

李四川選新北達共識？　蔣萬安笑：心有靈犀

李四川選新北達共識？　蔣萬安笑：心有靈犀

北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認不妥

北市專委遭爆踹桌羞辱市場攤商　蔣萬安認不妥

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

關鍵字：

蔣萬安北市消防

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面