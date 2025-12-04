　
政治

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

▲▼柯文哲與黃國昌直播。（圖／截取自柯文哲直播）

▲柯文哲與黃國昌直播。（圖／截取自柯文哲直播）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城弊案，今年9月交保後，今（4日）晚間與現任主席黃國昌共同開直播，是交保後首度公開露面。柯文哲還現場拿出每日回報用的手機進行回報，還自爆日前因為訊號問題，差點驚動高檢署發布通緝令，直播過程中還一度因為系統需要double check打斷。柯還分享，曾遇到一位看守所警衛，哭著向他喊「阿北加油」；柯說，被羈押禁見一整年，自己居然沒有垮掉，因為有很多人支持，所以才可以撐這麼久。

在8點直播開始前，柯文哲先拿出回報定位用的手機操作，「每天8點就會響，還要指紋辨識、拍照，終於把每天的工作做完」，一旁的黃國昌則興趣滿滿的看柯操作，還詢問，「有這個幹嘛還要腳鐐？」柯說，這是24小時把他GPS定位。

柯文哲還分享，前幾天去地下室騎腳踏車，「搞到律師在找我，後來助理找到我，說高檢署幾乎要發布通緝令」，接著柯還抬腳拉起褲管露出電子腳鐐，指這是24小時GPS定位。

後續節目開始後，柯文哲說，「大家好久不見，這一年來謝謝大家，我還在，現在已經1.5萬、刷太快了」。柯隨即分享看守所的趣聞，指北所有個主任管理員，看守所是24小時作業，每天來輪班的管理員很多，因為吃藥都是他們從小窗戶發給你吃，那天不曉得為什麼特別把門打開藥拿給他，「門一打開，他才喊阿北加油，還沒講完就開始哭」。

柯文哲笑說，他心裡想說，他被關在裡面是最需要被安慰的，現在現在還要安慰別人，「我說很好，阿北沒有問題，你不要難過，還要安撫他」。

柯文哲提到，過去一年有時候出庭要被押還看守所，路上很多人喊阿北加油，下雨天都有人，「我要跟大家講，因為有大家的幫忙所以才可以撐這麼久」。

柯文哲提到，被羈押禁見一整年，自己居然沒有垮掉，因為有很多人支持，所以才可以撐這麼久。他說，上一次直播是他來中央委員會，透過直播宣布要拜託你，辭掉黨主席把重擔交給黃國昌，差不多1年沒講話。

▲▼柯文哲與黃國昌直播。（圖／截取自柯文哲直播）

▲柯文哲與黃國昌直播。（圖／截取自柯文哲直播）
  

