　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慰勞久任村里長！任職滿6屆且滿65歲　內政部發30萬慰勞金

▲▼內政部,內政部示意圖。（圖／記者陳家祥攝）

▲內政部慰勞久任村里長，任職滿6屆且滿65歲者，將發30萬慰勞金。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為表彰久任村里長在第一線執行各種公務及為民服務的辛勞，內政部今（4日）發布「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，現任村里長任職滿6屆且年滿65歲者，可依規定向最後任職之鄉（鎮、市、區）公所申請一次慰勞金30萬元，地方政府也已籌編115年度預算，將自115年1月起受理。初步統計557位村里長符合資格，經費總計1億6千餘萬元。

內政部說明，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條之1規定，「村（里）長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定之」。該任職滿6屆，指該6屆之每屆任職期間無辭職、去職或死亡之情形，且不以同一村里或連續任職為限。

內政部說，又慰勞金屬於慰勞性質，並非退職金，由各鄉、鎮、市、區公所編列預算支應，其額度經內政部113年9月23日邀集各地方政府研商討論，地方政府可接受的最高額度共識為30萬元。

內政部指出，補助條例第7條之1規定是114年1月1日起實施，為使村(里)長準備申請所需證明，並使地方政府調查潛在符合資格人數，配合編入115年度預算，會議共識全國一致從115年1月起受理申請，初步統計557位村(里)長符合資格，經費總計1億6千餘萬元。

內政部表示，「村里長慰勞金支給及表揚辦法」溯至114年1月1日起生效，保障村里長權益，並增訂符合規定之村里長，於施行日至發布日後6個月內死亡者，視為已提出申請，讓村里長及遺族之權益不受影響。倘於申請後死亡者，其繼承人亦得繼承申請人應得之慰勞金，並依民法規定辦理。

內政部補充，考量村（里）長身分為民選地方公職人員，對其職務相關行為及任公職基本身分要求自應較高，本辦法已明文，村（里）長曾犯內亂罪、外患罪、貪污罪及反滲透法之罪等，經有罪判刑確定，以及喪失中華民國國籍或臺灣地區人民身分，將喪失申請慰勞金權利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
闖紅燈走斑馬線斷魂！大三生騎車撞死78歲嬤
傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大
快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償
獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕嘆「二度傷害」
快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明
曾被熱烈追求⋯張鈞甯認「沒收到邱澤喜帖」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明

台日簽署數位貿易協議　建構可信賴供應鏈與數位貿易環境

慰勞久任村里長！任職滿6屆且滿65歲　內政部發30萬慰勞金

人氣王來了！柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

深化合作韌性！台日新數位貿易協定　不對電子傳輸課徵關稅

外交部：理解並尊重中國是日本一貫立場　日方「從未承認」中方主張

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／內政部宣布「封鎖小紅書」1年　數發部晚間說明

台日簽署數位貿易協議　建構可信賴供應鏈與數位貿易環境

慰勞久任村里長！任職滿6屆且滿65歲　內政部發30萬慰勞金

人氣王來了！柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

深化合作韌性！台日新數位貿易協定　不對電子傳輸課徵關稅

外交部：理解並尊重中國是日本一貫立場　日方「從未承認」中方主張

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

談1.25兆軍購特別預算　柯文哲：花錢也沒辦法買到和平

快訊／台中獨居婦久未出門　警消找鎖匠破門...驚見人已死亡

蔣萬安推動智慧消防見成效　北市消防局三年成果亮眼奪多項特優

蔡瑞雪「最近瘦身有成」撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍

獨／林柏宏赴越南「上百粉絲接機」驚動警方！　親認證《96分鐘》神還原海報

GD戴的雛菊耳環買得到了　聯名款純銀、滿鑽奢華版任選

裸藥錠兩秒判讀、AI生成病歷　台灣醫療科技展推臨床智慧化轉型

柯文哲自曝險被高檢署通緝令　關押北所遇警衛哭喊「阿北加油」

快訊／魚貨被冤「檢驗誤爆10倍」！　雲林縣府：支持業者求償

陳庭妮發現Dior包「鍊帶上有蝴蝶結」超開心！聖誕節連狗狗的禮物都買好了

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

政治熱門新聞

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

快訊／內政部禁小紅書　數發部晚間說明

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

李四川回年輕女主持「可能雪寶聽不懂」　議員：老藍男性平該補修

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面