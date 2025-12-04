暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

▲士檢與犯保士林分會於汐止大尖山「珈樂比咖啡廳」成立第四處「馨生關懷服務據點」，由洪信旭司長、侯千姬主任檢察官、張云綺檢察長等人共同出席揭牌。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

財團法人犯罪被害人保護協會士林分會今（4）日在汐止大尖山「珈樂比咖啡廳」成立第4處「馨生關懷服務據點」，提供犯罪被害家庭馨生人一處能歇息、交流與獲得支持的溫暖基地。這也是繼汐止「拱北殿」、北投「心不懶喘息咖啡店」、淡水「咕咚羹小吃店」後，陪伴馨生家庭迎來新的心靈補給站。

啟用活動邀請多位馨生人與司法、犯保代表共同參與，包括法務部保護司洪信旭司長、高檢署侯千姬主任檢察官、犯保總會張紜瑋顧問、士林地檢署張云綺檢察長、盧惠珍主任檢察官、許瑜庭主任觀護人及周學君書記官長等人，一同見證據點正式啟用。

▲犯保與士檢攜手成立汐止新據點陪伴馨生人，一起做手作、在山景中重新呼吸 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

珈樂比咖啡廳位於大尖山步道旁，被青山與雲霧環抱，白日可遠眺台北盆地，夜間則能俯瞰燈火如星海。導覽過程中，一名馨生人站在視野開闊的平台前，看著山景沉默良久，才輕聲說出：「從這裡看出去，心情真的會變好。」一句話讓現場氣氛瞬間變得柔軟，也更凸顯據點存在的意義，在受創的生活裡，能有一個地方重新呼吸、重新找到力量。

▲犯保與士檢攜手設汐止關懷據點 。（圖／記者黃宥寧攝）

據點設立的緣分，來自咖啡廳老闆詹世雄與犯保士林分會長期的互動。他看見犯保協會多年默默陪伴馨生人，也聽過太多家庭在失落與重建之間努力前行的故事，因此當分會詹萬來顧問提出合作邀請時，他毫不遲疑答應，希望用自己的場地，替受害家庭多提供一份溫暖。他說，如果這片山林能讓馨生人休息片刻、減少一點孤單，「那就值得了」。

活動後半段由諮商心理師方仁君帶領的芳療手作課程，透過氣味、觸感與呼吸的放鬆，引導馨生人逐步釋放壓力，也在互相交流中感受到被理解的力量。

▲咖啡廳老闆詹世雄（左）與犯保士林分會主委林志銜。（圖／記者黃宥寧攝）

士檢檢察長張云綺表示，許多意外事件在眨眼間就改變了一個家庭的一生，留給家屬深沉的痛，「希望透過據點與活動，能在安全、有溫度的場域陪伴馨生人，使他們在彼此支持中慢慢復原。」她強調，保護服務不應只停留在制度，而是要落實在每一次真實的陪伴。

犯保士林分會主委林志銜則說，未來據點將持續辦理各項支持性活動，希望馨生人在陪伴與交流中，能重新調整生活步調，「一步一步把力量找回來」。

犯保士林分會表示，協會會始終秉持「人溺己溺、關懷陪伴」的精神，持續提供法律、心理、生活等多方協助。民眾若有需求，可撥打保護專線 0800-005-850 洽詢。