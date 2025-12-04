獨／谷關神駒谷野溪溫泉再現！湯友駕車湧入破壞環境　便道封了

記者李陳信得／台中報導

台中市和平谷關神駒谷野溪溫泉在72水災時被土石淹沒，最近又悄悄突然滲出高達68渡的溫泉水，吸引許多湯友湧入，又經過網紅實際到場拍攝，假日更有很多湯友將車輛沿溪床進入便道搭帳篷露宿，有人在溪邊烤肉炊煮食物，有民眾缺乏公德心將垃圾留置現場，嚴重影響環境；昨日有關單位接獲陳情後，在溪床入口處架起圍籬封閉便道，避免民眾駕車入溪床。

▲谷關神駒谷溫泉重現，吸引許多民眾湧入，但卻有人將車輛駛入河床，搭帳篷露宿野炊歡唱，還留下大量垃圾。（圖／記者李陳信得攝，下同）

谷關神駒谷野溪溫泉在2004年敏督利颱風時，因豪大雨山區大量土石淹沒河床，溫泉頭也因此消失無蹤，近年隱約出現微量的溫泉，今年因有飯店業者鑿井挖溫泉，溫泉水順勢從岩縫流出，喜歡野溪溫泉的湯友發現後，在網路群組上公布，吸引許多人前往朝聖，經過網紅報導後更吸引湯友呼朋引伴前往，更有人開著四輪傳動車將車輛順著溪床便道進入，搭帳棚野炊、烤肉歡唱。但部分民眾沒有公德心，將垃圾留置現場，造成環境的汙染。

有關單位接獲陳情後，昨(3)日在大甲溪河床便道上架起圍籬，防止車輛駛入河床上造成危險，也呼籲民眾泡完溫泉後能夠保持環境衛生，順勢將垃圾帶下山。