藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

近年來，不少赴日的遊客發現，除了藥品與日用品之外，藥妝店的食品價格也「殺很大」，有時甚至比超市更便宜。為何藥妝店能做到？日媒揭露，其實與藥妝店的經營策略與產業結構有關。

藥妝店的食品為什麼可以這麼便宜？

日本流通業專家指出，藥妝店近年積極擴大食品銷售，包括冷凍食品、豆腐、雞蛋等日常食品，藉由低價食品吸引顧客進店，再帶動高毛利的藥品與保健食品銷售。這種策略就是用便宜的食品增加來客率，進而提高其他商品銷售機會。

根據日本連鎖藥妝協會資料，2024年度藥妝店總營業額首次突破10兆日圓，其中食品銷售佔比達28％，增幅高於化妝品與醫療保健品。食品比率高的連鎖店如「コスモス藥品」，依靠周轉速度快的食品創造現金流，支撐快速展店與營運。

超市的優勢不再？ 該如何跟藥妝店競爭？

另一方面，如新鮮蔬果、魚肉等生鮮食品超市依舊具有優勢，但最近豆腐、雞蛋、麵包等商品在藥局往往更便宜。

此外，因應消費者行為變化，出現「節儉與奢侈」的兩極分化；平常節省（這樣就好了），但願意在旅行、外食與興趣愛好上花更多的錢（我就是要這個）。

因此，超市若只賣千篇一律、缺乏特色的老商品，很容易就會被消費者冷落；便宜的商品也要有特色，昂貴的商品則要有故事和附加價值，不然將會很難在這個兩極分化的時代生存下去。



