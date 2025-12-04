比股市賠錢還難過！投資達人「網購被詐騙」曝過程：是我太大意

▲投資達人「股魚」分享被詐騙的過程。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



只要在手機、電腦上動動手指，就可把想要購買的商品，不過也要小心網購詐騙，投資達人「股魚」就是受害者之一，他公開詐騙的過程，因金額超過貨到付款的單筆上限，賣家提議將交易拆成兩筆處理，一筆使用平台的貨到付款服務，另一筆則私下匯款，「匯款後就沒有然後了」。

靠著年領百萬股利、早早退休的投資達人「股魚」在粉專發文，在網購過程中遇到賣家詐欺，「被騙錢比股市賠錢還難過」。他透露，因為購買東西超過「貨到付款」單筆上限，賣家提議將金額拆成兩筆，一筆用貨到付款，一筆私下匯款，他當時同意賣家的建議，結果匯款後對方就人間蒸發。

他後悔表示，「我不該同意對方私下匯款的，我錯了，當下沒意識到這樣是有問題的」。他強調，這不是平台的問題，已經提告詐欺屬於刑事案件，後續由檢調機關介入，「答應拆單讓部分金額用直接匯款的方式，是我這次犯的過錯」，枉費長期對各賣家的信任，以後可能都要戴著被詐騙的眼鏡看每一筆交易。

「股魚」分享報案的過程，在警局待了兩個小時，且現場同時還有三組民眾報案，分別涉及信用卡盜刷與投資詐騙，受害人遠比想像中多。

貼文曝光，掀起網友討論，「我真是不敢相信⋯如果連你都被騙了，那還有誰不會被騙」、「其實不是在乎錢，而是對賣家傷心、還有要到警局報案花時間」、「通常會很自責，怪自己大意，通過自己的手轉出去的」、「股市賠錢還有機會回本，被詐騙是根本不可能拿回來，真的會很嘔」。