　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比股市賠錢還難過！投資達人「網購被詐騙」曝過程：是我太大意

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲投資達人「股魚」分享被詐騙的過程。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

只要在手機、電腦上動動手指，就可把想要購買的商品，不過也要小心網購詐騙，投資達人「股魚」就是受害者之一，他公開詐騙的過程，因金額超過貨到付款的單筆上限，賣家提議將交易拆成兩筆處理，一筆使用平台的貨到付款服務，另一筆則私下匯款，「匯款後就沒有然後了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

靠著年領百萬股利、早早退休的投資達人「股魚」在粉專發文，在網購過程中遇到賣家詐欺，「被騙錢比股市賠錢還難過」。他透露，因為購買東西超過「貨到付款」單筆上限，賣家提議將金額拆成兩筆，一筆用貨到付款，一筆私下匯款，他當時同意賣家的建議，結果匯款後對方就人間蒸發。

他後悔表示，「我不該同意對方私下匯款的，我錯了，當下沒意識到這樣是有問題的」。他強調，這不是平台的問題，已經提告詐欺屬於刑事案件，後續由檢調機關介入，「答應拆單讓部分金額用直接匯款的方式，是我這次犯的過錯」，枉費長期對各賣家的信任，以後可能都要戴著被詐騙的眼鏡看每一筆交易。

「股魚」分享報案的過程，在警局待了兩個小時，且現場同時還有三組民眾報案，分別涉及信用卡盜刷與投資詐騙，受害人遠比想像中多。

貼文曝光，掀起網友討論，「我真是不敢相信⋯如果連你都被騙了，那還有誰不會被騙」、「其實不是在乎錢，而是對賣家傷心、還有要到警局報案花時間」、「通常會很自責，怪自己大意，通過自己的手轉出去的」、「股市賠錢還有機會回本，被詐騙是根本不可能拿回來，真的會很嘔」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

越冷越旺！4星座逆勢起飛　「事業、愛情」雙豐收

阿里山元旦跨年祝山觀日列車開賣　12/10開放團體電話預約

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

潮聲回港2025基隆年終演唱會磅礡登場！金曲歌后、歌王齊聚國門廣場　引爆全台首場跨年派對

同事友善又不忙！她猶豫「是否離開爽缺」　網1原因支持：忍痛離職

有投保才能租借騎乘YouBike　新北、桃園明年共推公共自行車傷害險新制

撞到人被怒瞪　正妹YTR「誠意道歉」對方笑了！網刷一排：本斥但大

周末好天氣「下周北東再轉濕涼」　可能有熱帶低壓

台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」：免費吃還有伴手禮

越冷越旺！4星座逆勢起飛　「事業、愛情」雙豐收

阿里山元旦跨年祝山觀日列車開賣　12/10開放團體電話預約

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

生活熱門新聞

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

LINE Pay Money上線1活動「他爽賺300塊」

2026馬年！　5生肖要小心

明再探12℃　下波變天時間曝

放屁出現「5種情況」恐是身體出問題

看履歷嚇到！一堆60歲台幹「回台找一般職缺」

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

被綁架搶走550萬！網紅發聲：錢找不回來了

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

更多熱門

相關新聞

網路購物「買空賣空」詐騙猖獗　

網路購物「買空賣空」詐騙猖獗　

金門女網購匯款異常帳戶　銀行員+警方即時駔詐

金門女網購匯款異常帳戶　銀行員+警方即時駔詐

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

網購三星手機變VR眼鏡　警揭假網拍陷阱

網購三星手機變VR眼鏡　警揭假網拍陷阱

詐騙「幽靈包裹」僅5家物流可退款　交通部：常被退貨將要求停送

詐騙「幽靈包裹」僅5家物流可退款　交通部：常被退貨將要求停送

關鍵字：

網購詐騙貨到付款匯款風險股魚分享報案經驗

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面