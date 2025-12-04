迄今最大規模！中國在東亞海域部署百艘軍艦　遠超國防需求

▲中國近期在東亞海域集結超過百艘船艦，進行歷來最大規模的海上武力展示。圖為遼寧號航空母艦。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

路透引述4名消息人士說法以及情報，中國大陸正在東亞海域大規模部署海軍艦艇和海警船，數量一度超過100艘，截至4日上午仍有約90艘在該區域活動，創下迄今最大規模海上武力展示紀錄。消息人士指出，中方這項行動的規模超越去年12月大規模海軍部署。

區域4名安全官員透露，中國軍艦集結範圍相當廣，從黃海南部延伸至東海，再到爭議不斷的南海及太平洋海域。這項說法已得到該區域某國情報報告的證實，且截至4日上午仍有超過90艘中國船艦在相關海域活動，稍微低於本周先前的100艘。

消息人士透露，中方這項行動的規模超越去年12月引發台灣提高戒備的大規模海上部署。目前正處於中國大陸傳統上軍事演習密集期，但解放軍並未對外宣布任何大規模、具有正式名稱的軍演。

中國自從11月14日召見日本駐中國大使金杉憲治抗議日本首相高市早苗「台灣有事」的發言後，就開始部署比以往更多的船隻；官員透露，這遠遠超過中國國防需求，對各方都帶來風險，北京政府正試圖透過這種前所未有的部署來試探該區域各政府的反應。

日本自衛隊拒絕針對中國軍事行動發表具體評論，但稱依據他們的評估，自11月14日以來相關活動並未出現急遽增加，不過據信中國軍方正透過加強海軍力量，尋求提升在更遠海域和空域展開行動的能力。

消息人士也說，部分中國軍艦配合戰機執行模擬攻擊外國船隻演練，並實施阻絕作戰訓練，防止外部勢力在衝突時派遣增援部隊。

另有消息稱，該區域各國正在密切關注事態發展，但認為這次的部署並未帶來重大風險，「這次動員的規模很大，不過顯然是例行演習」。根據官方人士與情報，中國船艦在台灣附近的數量並未顯著增加。