　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

▲韓國瑜4日宣告明立法院會處理《財劃法》覆議案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲韓國瑜4日宣告明立法院會處理《財劃法》覆議案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（4日）召集朝野協商行政院提起的《財劃法》覆議案，民進黨團認為該邀請閣揆卓榮泰到立法院說明提案理由，但藍白不同意，並強調要直接投票否決。最後，韓國瑜宣告明召開全院委員會審查該覆議案，且不邀請卓榮泰列席說明，同日改開院會進行記名投票表決。

立法院去年甫修正《財劃法》，地方與中央在統籌分配款、一般性補助款等認知上不同而造成爭議，藍白於11月4日再度修正《財劃法》，但幾天後，卓榮泰拍板在野喊話多時的行政院版《財劃法》修正草案，只是送至立法院後，在程序委員會上2度被「暫緩列案」擋下，無法付委審查。而行政院對11月初三讀通過的《財劃法》修正案提覆議案。

韓國瑜4日召集朝野黨團協商包括行政院《財劃法》覆議案。民進黨團總召柯建銘提議再次邀請卓榮泰到立法院報告《財劃法》覆議案，但國民黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰任內提8次覆議，同一法案（指《財劃法》）還提2次，荒天下之大稽，且卓從未跟在野協商，所以不覺得卓有必要到立院做陳腔濫調的報告，希望明天就把不需要再推出的覆議案盡快解決。民眾黨團副總召張啓楷也說，明天進行投票，把覆議案再次否決；民眾黨團反對卓榮泰報告，「要來聽他胡說八道嗎？」連試算表都沒提出，報什麼告。

面對藍白不打算邀請卓榮泰到立法院說明為何提覆議，鍾佳濱表示，國眾兩黨一年內對《財劃法》修3次，才逼死行政院不得不一年內再度提覆議。他還是懇切呼籲，上次行政院提《財劃法》覆議時，立法院邀請卓榮泰說明，所以他認為這次也應讓卓來說明，讓在野多數理解為何行政院認為窒礙難行；要檢討的不是政院，而是被憲法法庭打臉的立院國眾兩黨。

不過，國民黨團書記長羅智強說，「覆議來我們一定踢回去」，賴皮院長覆議8次，根本不在意來立院報告什麼， 他是幫民進黨節省時間。民眾黨團總召黃國昌指出，去年民眾黨三催四請，請行政院拿出院版《財劃法》，但永遠得到「現在版本是最好版本」的回覆，所以他不理解，怎麼卓榮泰又拿出院版？且這段時間卓不知道開幾次記者會，要講的都講了，所以這次覆議就按議事規則表決，沒必要讓第8次提覆議的卓榮泰再來立院做任何報告。

由於經會議休息5分鐘的討論、3輪發言，朝野仍無法取得共識，韓國瑜遂做2項結論，盼各黨團能同意：第一、同意12月5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查《財劃法》覆議案，且審查時不邀請行政院院長列席說明，由各黨團各推派1人發言，每位委員發言時間為5分鐘；第二、全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。在韓國瑜做此宣告後，朝野沒有異議，簽字通過。

▼韓國瑜4日朝野黨團協商《財劃法》覆議案的結論。（圖／國民黨團提供）

▼韓國瑜4日朝野黨團協商《財劃法》覆議案的結論。（圖／國民黨團提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

迄今最大規模！中國在東亞海域部署百艘軍艦　遠超國防需求

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

政治熱門新聞

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

快訊／民進黨新任發言人出爐　3人為備戰2026大選辭黨職

更多熱門

相關新聞

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

立法院司法委員會今（4日）將針對攸關停砍公教退休金的「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」進行協商。過程中，藍白吵成一團，最終協商無共識，由於1個月的協商冷凍期將屆，最快在12月12日就可在院會表決、完成三讀。對此，行政院長卓榮泰下午出席活動被問及此事時說，「再加油，再加油，一切都很困難」。

財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

韓國瑜2026公益桌曆來囉　100張親筆簽名小卡隨機附贈

韓國瑜2026公益桌曆來囉　100張親筆簽名小卡隨機附贈

示警鄭麗文面臨「1好3壞」局面　沈富雄：恐保送賴清德2028繼續執政

示警鄭麗文面臨「1好3壞」局面　沈富雄：恐保送賴清德2028繼續執政

川普簽了台灣保證法案！卓榮泰發聲

川普簽了台灣保證法案！卓榮泰發聲

關鍵字：

財劃法韓國瑜覆議卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面