財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

▲韓國瑜4日宣告明立法院會處理《財劃法》覆議案。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院長韓國瑜今（4日）召集朝野協商行政院提起的《財劃法》覆議案，民進黨團認為該邀請閣揆卓榮泰到立法院說明提案理由，但藍白不同意，並強調要直接投票否決。最後，韓國瑜宣告明召開全院委員會審查該覆議案，且不邀請卓榮泰列席說明，同日改開院會進行記名投票表決。

立法院去年甫修正《財劃法》，地方與中央在統籌分配款、一般性補助款等認知上不同而造成爭議，藍白於11月4日再度修正《財劃法》，但幾天後，卓榮泰拍板在野喊話多時的行政院版《財劃法》修正草案，只是送至立法院後，在程序委員會上2度被「暫緩列案」擋下，無法付委審查。而行政院對11月初三讀通過的《財劃法》修正案提覆議案。

韓國瑜4日召集朝野黨團協商包括行政院《財劃法》覆議案。民進黨團總召柯建銘提議再次邀請卓榮泰到立法院報告《財劃法》覆議案，但國民黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰任內提8次覆議，同一法案（指《財劃法》）還提2次，荒天下之大稽，且卓從未跟在野協商，所以不覺得卓有必要到立院做陳腔濫調的報告，希望明天就把不需要再推出的覆議案盡快解決。民眾黨團副總召張啓楷也說，明天進行投票，把覆議案再次否決；民眾黨團反對卓榮泰報告，「要來聽他胡說八道嗎？」連試算表都沒提出，報什麼告。

面對藍白不打算邀請卓榮泰到立法院說明為何提覆議，鍾佳濱表示，國眾兩黨一年內對《財劃法》修3次，才逼死行政院不得不一年內再度提覆議。他還是懇切呼籲，上次行政院提《財劃法》覆議時，立法院邀請卓榮泰說明，所以他認為這次也應讓卓來說明，讓在野多數理解為何行政院認為窒礙難行；要檢討的不是政院，而是被憲法法庭打臉的立院國眾兩黨。

不過，國民黨團書記長羅智強說，「覆議來我們一定踢回去」，賴皮院長覆議8次，根本不在意來立院報告什麼， 他是幫民進黨節省時間。民眾黨團總召黃國昌指出，去年民眾黨三催四請，請行政院拿出院版《財劃法》，但永遠得到「現在版本是最好版本」的回覆，所以他不理解，怎麼卓榮泰又拿出院版？且這段時間卓不知道開幾次記者會，要講的都講了，所以這次覆議就按議事規則表決，沒必要讓第8次提覆議的卓榮泰再來立院做任何報告。

由於經會議休息5分鐘的討論、3輪發言，朝野仍無法取得共識，韓國瑜遂做2項結論，盼各黨團能同意：第一、同意12月5日院會報告事項處理完畢，同日改開全院委員會審查《財劃法》覆議案，且審查時不邀請行政院院長列席說明，由各黨團各推派1人發言，每位委員發言時間為5分鐘；第二、全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，領、投票時間為1小時，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。在韓國瑜做此宣告後，朝野沒有異議，簽字通過。

▼韓國瑜4日朝野黨團協商《財劃法》覆議案的結論。（圖／國民黨團提供）