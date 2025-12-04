吃麻油雞配高粱無照上路！新北女撞死單親媽肇逃辯：以為不嚴重

▲新北市許姓女子酒駕撞死文姓單親媽遭起訴。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北三重許姓女子喝高粱、吃含酒精麻油雞，隔天清晨酒意未退，身心功能下降仍在吊扣期間駕車外出。行經八里市區時車輛右偏，撞上同方向步行、家住三芝的單親媽媽行人，造成對方頭胸重創不治。士林地檢署認定許女屬「不能安全駕駛」狀態，全案依國民法官法提起公訴。

這起悲劇發生於今年2月2日大年初五，許女撞人後未停車查看，也未協助報案，反而加速離開，甚至一度逆向行駛，涉嫌肇事逃逸。警方據報後在現場發現汽車燈殼碎片，但附近無監視器拍下事故，只能擴大調閱經過車輛及行車記錄器畫面。

警方最終在畫面中發現一輛轎車行經事故點時跨越分向線、車身搖晃，行跡可疑，循線追查後在三重某社區找到該車，發現右前燈破損，隨即鎖定許女。員警在事故發生約8小時後將她逮捕到案。

許女向警方表示，當天中午與親友聚餐小酌，自認酒退才開車返家，坦承知道撞到人，但以為「傷勢不嚴重」才離開。警方酒測值為 0.07mg/L，訊後依公共危險、肇事逃逸致死等罪名移送，檢方複訊後以6萬元交保。

士林地檢署調查後指出，許女因前一晚飲酒與食用含酒精料理，隔日酒精未代謝完全，導致注意力、反應力、協調性下降，仍在吊扣期間駕車上路，加上未注意雨天視線與路況，車輛操作不穩而右偏撞上行人，與文女死亡結果具有因果關係，依《刑法》185條之3提起公訴；另依同法第185條之4屬加重情形。

據悉，文女身為獨力扶養女兒的單親媽媽，當天才與孩子過完春節、將女兒送回八里的教養院，返家途中卻遇死劫，家屬哀痛難平，倘若肇事第一時間停車協助，可能仍有搶救機會。

