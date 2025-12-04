嗑藥遭解職　前警察「家中刺死11歲兒」！母開監視器目睹崩潰

▲ 莫拉萊斯2023年10月因吸毒倒在警局廁所。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州一名前警察莫拉萊斯（Marvin Morales）涉嫌在家中刺死11歲兒子，男童母親透過家中監視器目睹悲劇發生，隨即報警求助，而莫拉萊斯隨後在警方追捕過程中被擊斃。

綜合NBC等美媒，40歲的莫拉萊斯原為沙加緬度郡警察局副警長，2日上午在家中殺害親生兒子。男童母親當時正在工作，透過居家監控系統親眼看見兒子遭父親持刀攻擊，驚恐之下立刻撥打911報案。

警方獲報趕往現場，在埃爾克格羅夫市一處住宅發現身中多刀的11歲男童。儘管救護人員全力搶救並送醫治療，男童仍傷重不治。案發時也在家的6歲女童經檢查後，已平安返回母親身邊。

莫拉萊斯犯案後駕車逃逸，警方隨即展開追捕，並在州際公路上布設刺胎器，使他的SUV偏離車道撞樹。加州公路巡警谷區分局長埃克爾斯（Tyler Eccles）在記者會上證實，車輛失控撞擊後，多名執法人員對莫拉萊斯開火，當場將他擊斃。

警方說明，莫拉萊斯去年因濫用毒品遭到解職。他2023年10月在警局廁所內吸食從嫌犯身上搜出的毒品，以為是甲基安非他命，結果因誤用芬太尼過量昏迷送醫，事後於去年2月2日提出辭呈，但同月7日就被正式解職。

目前加州公路巡警已針對此次警察開槍事件展開調查，沙加緬度郡警察局也將涉案的2名副警長暫時停職，等待調查結果。