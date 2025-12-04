財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的院版財劃法、115年度總預算案、軍購特別條例等，全部卡在立法院未付委，在野黨想推的法案則一路順暢推動，外界認為行政院應加強論述，或是採拉高政治對立的手段回擊在野黨。對此，行政院發言人李慧芝今（4日）說，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算每一分錢都跟民眾息息相關，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，呼籲立法院儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的《財劃法》。

李慧芝主持院會後記者會時指出，卓院長在專訪中也有說到，政院「在動盪中平衡，在衝突中進步」，目前行政院還是對覆議有期待，還是希望能在覆議審議的15天中，再次全面審視院版的財劃法。

另外，李慧芝說，民進黨立院黨團也提出《財劃法》的暫行條例，解決345億無法分配的問題，行政院跟民進黨立院黨團持續密切溝通合作，最重要還是希望在《財劃法》的覆議案中，把時間空間都拉出來。就像院長說的，協商不到根本絕望不會放棄協商。

至於有民調指出，近5成民眾不關心《財劃法》議題，甚至認為相關爭議行政院應該要負責。李慧芝說，對大家而言，財劃法可能的確是比較陌生的法律，院長在專訪也提到，《財劃法》是跟強制執行法一樣，是一部處理程序的法律，處理中央跟地方分配稅款的法律，就連法律系學生在處理強制執行法時，對法規內容都會不熟悉，可能都要實際上手一遍才會清楚，財劃法也是同樣狀況，的確對大家來說蠻困難的。

李慧芝說，行政院也不斷告訴大家《財劃法》的問題所在，就像今年初對立院通過的《財劃法》提出覆議案，當中也提到公式分配的問題但都被忽略，到今年正式開始編明年度預算時，大家才發現真的有345億無法分配，這也是在野黨後來才發現公式真的有錯誤。

要怎麼讓大家對《財劃法》有感？李慧芝說，《財劃法》對大家很遙遠，可是總預算很近，總預算的每一分錢都關係到大家，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算也跟民眾的權利息息相關，同樣的，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，像是0到6歲國家養、撥補勞健保，都是中央有能力的時候才能辦得到。

「簡單地說，均衡的財劃法才有均衡的總預算。」李慧芝強調，在現在各式各樣的版本中，只有院版《財劃法》才可以辦得到，可以同時顧地方顧民生顧建設顧國防。

李慧芝再次強調，行政院也是憲法機關，還是要守護憲法，所以還是必須在憲法框架下採取合乎憲法的救濟手段，也還是希望在最後的時間，在15天的覆議期間，立法院可以儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的財劃法。

