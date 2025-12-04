若財劃法覆議案遭否決　行政院：採合乎憲法的救濟手段

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議，若最後仍被否決，是否只剩下提起釋憲一途？行政院發言人李慧芝今（4日）說，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

李慧芝說，立法院11月14日通過的再修版財劃法，因為要求中央要再增加2646億給地方，總體金額會超過1兆4千億，中央會被迫舉債5638億，超出債務流量的上線，院長已經多次說明，不會依照這樣版本的財劃法編列預算，因為不能當違法的政府。

至於是否只剩下釋憲一途？李慧芝強調，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

行政院長卓榮泰日前親自召開記者會，宣布針對立法院通過的新版財劃法提起覆議，並列舉六大窒礙難行之處。第一，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2646億元，加上前次修法導致中央政府115年度總預算舉債2992億元，兩次修法合計舉債5638億元，已違反《公共債務法》舉債上限15%規定。

第二，一般性補助款不得低於一定金額；計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，違反憲法第70條本旨，造成立法院對行政院所提預算，為增加支出提議之實質效果，侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。



第三，修正條文規定中央「應」補助地方，導致中央政府喪失調劑財政盈虛之彈性。第四，財力級次係按舊版《財劃法》分級，無法合理反映地方財政能力。

第五，限縮中央減撥或扣抵補助之情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督。第六，造成中央對地方財政之考核事項不足，另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，恐造成執行上有窒礙。故基於前述理由，行政院依憲法增修條文第3條第2項第2款提出覆議案