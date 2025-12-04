　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若財劃法覆議案遭否決　行政院：採合乎憲法的救濟手段

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對立法院通過的新版《財政收支劃分法》提出覆議，若最後仍被否決，是否只剩下提起釋憲一途？行政院發言人李慧芝今（4日）說，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

李慧芝說，立法院11月14日通過的再修版財劃法，因為要求中央要再增加2646億給地方，總體金額會超過1兆4千億，中央會被迫舉債5638億，超出債務流量的上線，院長已經多次說明，不會依照這樣版本的財劃法編列預算，因為不能當違法的政府。

至於是否只剩下釋憲一途？李慧芝強調，行政院是憲法機關，有守護憲法的義務，未來會在憲法的框架下採取合乎憲法的救濟手段，還是希望立法院回頭是岸，儘速審議院版財劃法，才能讓水平分配更公平、事權分配更合理。

行政院長卓榮泰日前親自召開記者會，宣布針對立法院通過的新版財劃法提起覆議，並列舉六大窒礙難行之處。第一，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2646億元，加上前次修法導致中央政府115年度總預算舉債2992億元，兩次修法合計舉債5638億元，已違反《公共債務法》舉債上限15%規定。

第二，一般性補助款不得低於一定金額；計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，違反憲法第70條本旨，造成立法院對行政院所提預算，為增加支出提議之實質效果，侵害行政院預算權，影響政府財政健全及中央施政決策、推動權限。

第三，修正條文規定中央「應」補助地方，導致中央政府喪失調劑財政盈虛之彈性。第四，財力級次係按舊版《財劃法》分級，無法合理反映地方財政能力。

第五，限縮中央減撥或扣抵補助之情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督。第六，造成中央對地方財政之考核事項不足，另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，恐造成執行上有窒礙。故基於前述理由，行政院依憲法增修條文第3條第2項第2款提出覆議案

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LINE Pay Money上線捷報！　逾56萬帳戶開通
LIVE／AAA首批藝人抵達！　高雄機場直擊
台大生染肺結核　石崇良：匡列900名接觸者
女兒看起來怪怪！劉雨柔見「誇張一幕」：生父要這麼鬧嗎
王仁甫女兒19歲！慶生規格曝　季芹：未來她的另一半傷腦筋囉
明星國中14歲女學生5樓墜落　教育局曝現況
LINE Pay Money上線　他1活動「賺了300塊」：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川投入選新北時程達共識？　蔣萬安笑了：我們心有靈犀

財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

若財劃法覆議案遭否決　行政院：採合乎憲法的救濟手段

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

台東災後累積超過1600公噸廢樹枝　陳瑩、莊瑞雄協調百萬經費處理

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

李四川回年輕女主持「可能雪寶聽不懂」　議員：老藍男性平該補修

朝野協商吵不停！羅智強、吳思瑤爆激辯失控　停砍年金協商破局

台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

李四川投入選新北時程達共識？　蔣萬安笑了：我們心有靈犀

財劃法不好就沒好的總預算　政院喊話立院：審視覆議理由排審院版

若財劃法覆議案遭否決　行政院：採合乎憲法的救濟手段

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

台東災後累積超過1600公噸廢樹枝　陳瑩、莊瑞雄協調百萬經費處理

藍委拋詐騙、性侵「增設鞭刑」　鄭運鵬反對：新加坡治安是靠教育

備戰三鶯線通車！新北捷運招募108專才　起薪上看7.5萬元

李四川回年輕女主持「可能雪寶聽不懂」　議員：老藍男性平該補修

朝野協商吵不停！羅智強、吳思瑤爆激辯失控　停砍年金協商破局

台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

華航董座看好今年營運創新高　明年新機交付「客貨並進」搶市

被綁架搶走550萬！網紅發聲「警察24小時抓到人」但錢找不回來了

唸對「蛤蜊」圈粉小學生！　美女主播收家長私訊：以後只看妳播

自小客滾下停車場！3公尺寬車道翻覆　4輪朝天離奇畫面曝光

Google年度搜尋關鍵字出爐！台灣人最關心AI新知與生活保命資訊

高雄女遭家暴夫「利剪狂刺」慘死！解剖查死因　父、弟哀痛到場

韓星振永苦練中文開唱！　他一聽驚嚇：發音比本地人還標準

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

左轉進金門大學！大一男「撞飛直行騎士」　同校學長重傷送醫搶救

遭快艇突襲送回家　保羅視訊「空拋之城」葛瑞芬、小喬丹

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

政治熱門新聞

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

快訊／民進黨新任發言人出爐　3人為備戰2026大選辭黨職

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」

更多熱門

相關新聞

財劃法不好就沒好的總預算　政院再籲立院審視覆議理由、排審院版

財劃法不好就沒好的總預算　政院再籲立院審視覆議理由、排審院版

行政院提出的院版財劃法、115年度總預算案、軍購特別條例等，全部卡在立法院未付委，在野黨想推的法案則一路順暢推動，外界認為行政院應加強論述，或是採拉高政治對立的手段回擊在野黨。對此，行政院發言人李慧芝今（4日）說，總預算就是按照《財劃法》編製，總預算每一分錢都跟民眾息息相關，如果《財劃法》不好的話，就不會有好的總預算，中央就沒有能力照顧國人，呼籲立法院儘速思考行政院提出覆議的理由，同時也審議院版的《財劃法》。

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

總預算審查持續空轉！生育給付、TPASS恐受影響　政院喊話立院速審

台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

台灣幫美訓練勞工？　行政院：企業赴美營運訓練當地勞工很自然

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

2026年不補班！3天以上連假「有9個」　上班族嗨炸

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

藍白要賴清德赴立院即問即答「已違憲」　行政院籲拋棄政黨成見

關鍵字：

財劃法覆議案行政院合憲行政救濟釋憲

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面