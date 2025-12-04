　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28歲公主嫁礦泉水富二代！ 柬埔寨「世紀婚禮」排場曝光

諾羅敦蓬索莉雅公主和謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（翻攝soriya_noro IG）

諾羅敦蓬索莉雅公主和謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（翻攝soriya_noro IG）

圖文／鏡週刊

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女、28歲的諾羅敦蓬索莉雅（Pongsoriya Norodom）公主與礦泉水富二代謝夫川英（Seav Chhuon Ing）在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。婚禮結合傳統和現代，奢華排場吸引關注。

新娘、新郎的背景是？

蓬索莉雅公主是已故傳奇國王西哈努克的孫女、查克拉彭親王的女兒，她活耀於社群網站，是柬埔寨王室中的Z世代代表。根據據《Histoires Royales》報導，公主與謝夫川英的婚禮被稱為「年度最受期待的王室盛事」，排場融合文化、時尚與現代科技。

《南華早報》指出，公主曾赴北京對外經貿大學就讀，具國際背景，還曾擔任小米品牌大使。新郎英則是柬埔寨本地企業Daun Penh Trading的繼承人，旗下擁有知名瓶裝水品牌Provida，曾被《Prestige Online Cambodia》評選為「柬埔寨40位40歲以下最具影響力人物」之一，被視為柬埔寨新興企業界領袖。

蓬索莉雅公主和謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（翻攝soriya_noro IG）

▲蓬索莉雅公主和謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（翻攝soriya_noro IG）

新娘新郎穿上柬埔寨傳統服飾。（翻攝soriya_noro IG）

▲新娘新郎穿上柬埔寨傳統服飾。（翻攝soriya_noro IG）

除了傳統服飾，他們也穿上現代西式婚紗。（翻攝soriya_noro IG）

▲除了傳統服飾，他們也穿上現代西式婚紗。（翻攝soriya_noro IG）

婚禮排場盛大，查克拉彭親王牽著女兒進場。（翻攝soriya_noro IG）

▲婚禮排場盛大，查克拉彭親王牽著女兒進場。（翻攝soriya_noro IG）

世紀婚禮到底有多豪華？

根據《HOLA!》報導，婚禮依照柬埔寨王室傳統，連續舉行多項活動，包括婚前派對、傳統儀式、王室祝福典禮及西式舞會等。公主多次更換禮服，每一套都成為焦點。在主儀式上，她穿上柬埔寨品牌SOKNAN Atelier的緞面訂製禮服，以傳統圖騰刺繡搭配鑽石頭冠，呈現古典與現代並存的風格。

在西式晚宴上，她換上柬埔寨高訂品牌Atelier Nhem打造的1920年代風格白羽禮服，展現時尚感。其他活動中，她也換上多套傳統高棉服飾，搭配大量珠寶，象徵家族傳承。

公主的第一支舞獻給父親查克拉彭親王，感動全場。宴會中的婚禮蛋糕由知名甜點師Siso製作，以王室古典款式為靈感，搭配季節莓果點綴。而最具象徵性的時刻，是國王西哈莫尼現身祝福姪女，強化婚禮的王室傳承意義。


10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

廈金小三通昨日悄然出現一批特殊旅客，10名曾在柬埔寨詐騙集團活動、後在大陸落網服刑的台籍男子，刑滿後遭陸方以「遣返出境」方式強制押解返台，由於事前未通知任何金門單位，船班一靠岸，移民署與港警立刻緊急應變，現場全面強化查驗，直到晚間七點半才完成後續處理。

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

緬甸轟炸KK園區　被爆「只是作秀」

緬甸轟炸KK園區　被爆「只是作秀」

中國遊客赴柬埔寨免簽　明年6月起試行

中國遊客赴柬埔寨免簽　明年6月起試行

詐騙集團虐殺韓籍大學生　中國籍主嫌遭逮

詐騙集團虐殺韓籍大學生　中國籍主嫌遭逮

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

台中「海線首間Costco」落腳台中精機舊廠

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

更多

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

