28歲公主嫁礦泉水富二代！ 柬埔寨「世紀婚禮」排場曝光

▲諾羅敦蓬索莉雅公主和謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（翻攝soriya_noro IG）

柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女、28歲的諾羅敦蓬索莉雅（Pongsoriya Norodom）公主與礦泉水富二代謝夫川英（Seav Chhuon Ing）在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。婚禮結合傳統和現代，奢華排場吸引關注。

新娘、新郎的背景是？

蓬索莉雅公主是已故傳奇國王西哈努克的孫女、查克拉彭親王的女兒，她活耀於社群網站，是柬埔寨王室中的Z世代代表。根據據《Histoires Royales》報導，公主與謝夫川英的婚禮被稱為「年度最受期待的王室盛事」，排場融合文化、時尚與現代科技。

《南華早報》指出，公主曾赴北京對外經貿大學就讀，具國際背景，還曾擔任小米品牌大使。新郎英則是柬埔寨本地企業Daun Penh Trading的繼承人，旗下擁有知名瓶裝水品牌Provida，曾被《Prestige Online Cambodia》評選為「柬埔寨40位40歲以下最具影響力人物」之一，被視為柬埔寨新興企業界領袖。

▲蓬索莉雅公主和謝夫川英在金邊舉行一連數日的世紀婚禮。（翻攝soriya_noro IG）

▲新娘新郎穿上柬埔寨傳統服飾。（翻攝soriya_noro IG）

▲除了傳統服飾，他們也穿上現代西式婚紗。（翻攝soriya_noro IG）

▲婚禮排場盛大，查克拉彭親王牽著女兒進場。（翻攝soriya_noro IG）

世紀婚禮到底有多豪華？

根據《HOLA!》報導，婚禮依照柬埔寨王室傳統，連續舉行多項活動，包括婚前派對、傳統儀式、王室祝福典禮及西式舞會等。公主多次更換禮服，每一套都成為焦點。在主儀式上，她穿上柬埔寨品牌SOKNAN Atelier的緞面訂製禮服，以傳統圖騰刺繡搭配鑽石頭冠，呈現古典與現代並存的風格。

在西式晚宴上，她換上柬埔寨高訂品牌Atelier Nhem打造的1920年代風格白羽禮服，展現時尚感。其他活動中，她也換上多套傳統高棉服飾，搭配大量珠寶，象徵家族傳承。

公主的第一支舞獻給父親查克拉彭親王，感動全場。宴會中的婚禮蛋糕由知名甜點師Siso製作，以王室古典款式為靈感，搭配季節莓果點綴。而最具象徵性的時刻，是國王西哈莫尼現身祝福姪女，強化婚禮的王室傳承意義。



