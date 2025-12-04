孩子被安置！父母不信領不到「普發1萬也要貪」　機構人員怒了

▲孩子被安置，父母竟重辦健保卡想偷領1萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「越想越覺得生氣！」一名幼兒安置機構員工發現，有孩子健保卡被父母重辦，想偷領取普發1萬元，導致孩子卡片失效無法就醫。文章曝光後，網友紛紛痛罵沒良心，「連政府給小孩的錢也要貪，超扯」、「非常可惡的父母」。

一名網友在Threads透露，他在幼兒安置機構工作，最近發現某位孩子的健保卡被註銷，「合理推測...是被他的父母重辦健保卡，為了領普發1萬元！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO越想越氣直呼，這筆孩子的普發1萬元，他們並不會拿來使用，卻萬萬沒想到父母不僅沒有盡到照顧責任，反而還想從孩子身上撈錢，「自己的孩子政府免費幫你養，竟然還想方設法的把錢領走，導致小孩不能就醫。」

文章一出，底下網友也痛罵，「非常可惡的父母」、「這時候就想到自己有小孩了」、「絕對不能讓孩子回這種不是家的地方」、「小孩都給政府養了，連政府給小孩的錢也要貪，超扯」、「都搞到小孩被安置了，很多父母都是不負責任的」。

事實上，普發一萬「免登記對象」資格身分有包含安置兒少，政府已在11月12日直接入帳。對此，原PO進一步了解狀況後，原來社工有向父母告知1萬元匯入社福帳戶，結果對方不相信，刻意去重辦健保卡想領這筆錢，讓原PO搖頭感嘆「超傻眼...所以現在健保卡被註銷要重辦。」