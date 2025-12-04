　
地方 地方焦點

2颱+潰壩埋沒農田835公頃！花蓮啟動實耕者救助　每公頃最高5萬

▲▼花蓮縣府與光豐農會、鳳榮農會及農改場合作，協助受災農友恢復正常耕作與產銷秩序。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣府與光豐農會、鳳榮農會及農改場合作，協助受災農友恢復正常耕作與產銷秩序。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「樺加沙」、「鳳凰」兩颱風接連侵襲花蓮，造成馬太鞍溪堰塞湖潰決及溢流，光復、鳳林、萬榮等鄉鎮多處農田遭土石嚴重掩埋。經災情速報統計，兩颱風共造成約 835 公頃農田埋沒，其中樺加沙颱風約 705 公頃、鳳凰颱風約 130 公頃，對在地農友生計造成重大衝擊。

縣長徐榛蔚表示，為協助受災農友度過難關，儘快恢復正常生產，縣府全力為受災農友發聲爭取，中央與地方齊力合作，已陸續啟動多項救助與輔導措施，從農作物災損補助、農地復原重建到產業復耕融資與肥料補助，盡力穩定農友生計，並兼顧農地及產業的中長期復原。

在農作物災損方面，縣府已向農業部爭取8次農業天然災害現金救助，自 9 月 25 日起，陸續公告光復鄉全品項及全縣大豆救助、壽豐鄉及鳳林鎮水平棚架網室整體結構救助，以及鳳林鎮綜開段、劍瑛段、山崎段等三地段全品項與食用玉米救助。隨後又公告秀林鄉四季豆、胡瓜、苦瓜、絲瓜、辣椒、紅藜等作物救助，並針對鳳林鎮中原段及中心埔段河川公地西瓜、中原段及中心埔段南瓜、中原段非屬森林副產物之竹筍等項目辦理救助。10 月下旬起再接續公告壽豐鄉草鼻段西瓜、鳳林鎮中興段硬質玉米與西瓜救助，並於 11 月 14 日擴大公告全縣蕎麥、大豆，以及鳳林鎮長橋段、中心埔段與萬榮鄉萬利段全品項救助，讓受災作物逐步獲得補強。

▲▼花蓮縣府與光豐農會、鳳榮農會及農改場合作，協助受災農友恢復正常耕作與產銷秩序。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在農地重建與補貼方面，農業部已訂頒「馬太鞍溪堰塞湖溢流農地受損復原重建補助作業要點」，針對壽豐、鳳林、萬榮與光復等四鄉鎮因土石掩埋或受損而無法耕作的農地，由農糧署東區分署受理申請，每公頃提供 10 萬元重建補助，受理期限至 114 年 12 月 31 日止。

徐榛蔚說，同時，為減輕實際耕作者因農田埋沒所蒙受的損失，花蓮縣政府依據經濟部「水災災害救助種類及標準」，啟動實耕者農田埋沒救助機制，對符合條件之實耕者，每公頃最高核給 5 萬元救助金；凡每戶受災農田面積達 0.05 公頃以上即可申請。受災農友可向土地所在地鄉鎮市公所提出申請，縣府並請各公所採分批審查、分批報送及早核撥，加快救助金送達農友手中的速度。

在農糧產業專案輔導方面，針對光復鄉果樹因樺加沙颱風導致農田流失或埋沒等情形，如果樹遭掩埋或腐蝕無法復原，廢園者可領取每公頃 15 萬元補助，若重新種植，另有每公頃最高 5 萬元的種苗補助，相關申請由所在地農會受理，期限同為 114 年 12 月 31 日。在農機設備部分，馬太鞍溪山洪泥流及土石淹沒區域之農機，可依實際修繕或購置金額申請補助，最高可達八成，省工農部機械由土地所在地農會受理，農事服務機械則由農糧署東區分署受理，申請期限亦至 114 年 12 月 31 日。

此外，農業資材室及農機具室之修繕與重建，將依實際面積提供約 1.6 萬至 16 萬元不等的補助，農產品加工、冷藏等設施重建亦可獲得最高八成補助，由所在地農會受理相關申請；因樺加沙颱風侵襲而結構受損、塑膠布或遮網破損的農作物溫網室，只要經公所災害審核確認面積，即可申請拆除重建或更新披覆組件，超出部分則比照智慧防災設施型農業計畫辦理。農糧產業在理集貨、貯藏、加工、運銷等所需之相關設備，如需復建，也可依規定申請八成補助，由農糧署東區分署受理申請，期限同為 114 年 12 月 31 日。

▲▼花蓮縣府與光豐農會、鳳榮農會及農改場合作，協助受災農友恢復正常耕作與產銷秩序。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在資金融通方面，農業部提供農業天然災害低利貸款（天災貸款），並針對農民組織及農企業提供天然災害復耕復建貸款（農企業災貸），新申貸案件自撥貸日起一年內免息，既有貸款亦可申請展延免息，免收之利息由農業部補貼，以減輕農友與農企業在災後復原階段的財務壓力。考量災區淤土有機質極低、復耕需大量肥料，農業部亦推動國產有機質暨微生物等農田地力肥料推廣計畫，取消原本每公頃 10 公噸的補助上限，並建議施用量提高至每公頃 20 至 30 公噸；縣府加碼補助每公斤 1 元、每公頃最高 6 公噸，申請對象包括在地公所、農會、農業合作社場及有輔導產銷班之農業產業團體，以協助加速恢復地力。

農業處長陳淑雯說明，為確保實耕者獲得實質支持，縣府已就救助適法性向經濟部與農業部函詢確認，並於11月26 日正式致函各鄉鎮市公所，啟動農田埋沒救助作業。依「水災災害救助種類及標準」規定，凡非都市土地編定為農牧用地且現供農作使用、都市土地劃定為保護區或農業區且現供農作使用，以及國家公園內依相關法令勘定現供農作使用之土地，均屬農田範圍，只要符合受災面積門檻，即可依規定申請救助。

陳淑雯也指出，受災農地整復工作牽涉中央管河川治理、灌溉溝渠整治以及農田土方與垃圾清理，整體工程既繁重又複雜，依中央前進協調會議移交事項，目前已由農業部統籌規劃，中央與地方將依分工合作辦理。農業部並已於 10 月 27 日在光復鄉召開座談會，提出「全面移除土石」、「土方部分移除並就地重建」以及「農地重劃」三項中、長期受災農田整復構想，預估整復期間約為 3 至 5 年，縣府也已函請農業部儘速定案並公告執行細節，以利各項災後重建工作有序推進。

徐榛蔚強調，在農地復耕輔導方面，縣府已洽詢花蓮區農業改良場等技術單位，針對目前淤積土壤普遍養分不足、導水性差等問題，優先從改善地力著手，只要田區界線清楚、地面雜物清除完畢，即可依技術建議規劃復耕作業。農改場目前已於光復鄉水廣段、大安段及東富段等受災較輕地區設置復耕示範田，透過施用有機肥料、種植田菁等方式進行土壤改良，期望透過實際示範重建農民信心。未來縣府也將與光豐地區農會、鳳榮地區農會及農改場持續合作，積極擴大示範田面積，協助受災農友及早恢復正常耕作與產銷秩序，讓花蓮農業在災後逐步走向穩定與重生。
 

